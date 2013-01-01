В Нижегородской области построят завод по изготовлению спецавтомобилей



На территории Нижегородской области появится новый завод по производству специального транспорта. Проект будет реализован в течение двух лет, а его стоимость составит порядка 150 млн рублей. Руководство нового завода, после ввода в эксплуатацию, планирует создать более 200 вакансий для жителей области.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода начнется строительство нового завода по производству спецавтомобилей. Проект подготовлен ООО «Промышленные технологии», руководство которого планирует вложить в строительство порядка 150 млн рублей и создать более 200 новых рабочих мест для жителей. Планируется, что все необходимые работы по завершению строительства завершатся в 2021-2022 гг., после чего завод приступит к производству своей продукции.

Новый завод будет располагаться совсем близко от действующего производства и основных транспортных узлов Нижнего Новгорода. В ассортименте выпускаемой продукции завода представлены такие спецавтомобили, как машины скорой медицинской помощи, автобусы для перевозки школьников, специализированные автомобили для перемещения людей с ограниченными физическими возможностями, а также спецтранспорт для перевозки рефрижераторов и пассажирских автомобилей. Причем производство спецтехники осуществляется на базе автомобилей российских производителей.

По данным пресс-службы Правительства Нижегородской области, соглашение о строительстве нового завода подписано между ООО «Промышленные технологии» и АО «Корпорация развития Нижегородской области», созданным по проекту губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Корпорация будет оказывать помощь компании на всех этапах реализации проекта, а также займется непосредственным общением с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.