Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области
Свердловская область получит новый завод по производству сжиженного газа. Это будет единственное в регионе производство в данной отрасли. Общая мощность нового завода составит 8 тыс. тонн в год СПГ и 20 млн куб. м. сжатого газа. Его открытие даст возможность 21 жителю получить высокооплачиваемую работу.
Новое предприятие, после выхода на проектную мощность, будет выпускать 8 тыс. тонн сжиженного природного газа и 20 млн кубометров сжатого газа в год. В дальнейшем СПГ планируется использовать для нужд региона, в качестве газомоторного топлива для пассажирского и грузового транспорта. Открытие завода поможет продвижению губернаторской программы газификации региона, а также даст области 21 новое рабочее место.
По информации, размещенной на официальном сайте Правительства Свердловской области, все необходимые работы для ввода в эксплуатацию нового завода будут завершены в течение двух лет. Помимо этого, будет открыта автомобильная газозаправочная топливная станция с производством компримированного природного газа и сжиженного природного газа «Метан», что поможет распространению в области экологичного и экономичного вида топлива.
|15 Фев:
|26 Янв:
|25 Ноя:
|21 Апр:
|16 Апр:
|15 Мар:
|22 Апр:
|21 Апр:
|21 Апр:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий