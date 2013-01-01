Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области



Свердловская область получит новый завод по производству сжиженного газа. Это будет единственное в регионе производство в данной отрасли. Общая мощность нового завода составит 8 тыс. тонн в год СПГ и 20 млн куб. м. сжатого газа. Его открытие даст возможность 21 жителю получить высокооплачиваемую работу.

Единственный в области завод по производству сжиженного газа будет построен в Верхней Пышме, в рамках реализации национального проекта «Экология». Соглашение о внедрении нового производства подписали компания «СПГ Проект Инжиниринг» и региональное Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. При этом, согласно контракту, общий объем средств, которые планируется вложить в реализацию проекта, достигнет порядка 356 млн рублей.

Новое предприятие, после выхода на проектную мощность, будет выпускать 8 тыс. тонн сжиженного природного газа и 20 млн кубометров сжатого газа в год. В дальнейшем СПГ планируется использовать для нужд региона, в качестве газомоторного топлива для пассажирского и грузового транспорта. Открытие завода поможет продвижению губернаторской программы газификации региона, а также даст области 21 новое рабочее место.

По информации, размещенной на официальном сайте Правительства Свердловской области, все необходимые работы для ввода в эксплуатацию нового завода будут завершены в течение двух лет. Помимо этого, будет открыта автомобильная газозаправочная топливная станция с производством компримированного природного газа и сжиженного природного газа «Метан», что поможет распространению в области экологичного и экономичного вида топлива.