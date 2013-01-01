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Полимерный антипирен - одна из лучших разработок России 2020 года

Апр 19
Томская область Сибирский федеральный округ
Полимерный антипирен - одна из лучших разработок России 2020 года


В 2020 году специалисты компании НИОСТ (входит в Холдинг СИБУР) разработали собственную технологии производства полимерного антипирена, который, по своим свойствам, не уступает зарубежному аналогу. По итогам года разработка отечественного продукта вошла в состав ТОП-10 изобретений России в 2020 году по версии Роспатента.

Томская компания НИОСТ, которая входит в состав Холдинга СИБУР, начинает производство полимерного антипирена, представляющего собой особую добавку нового поколения. Продукт необходим для производства теплоизоляционных материалов, придания пожароустойчивости строительным материалам, отвечает международным требованиям к безопасности и имеет повышенную экологичность.

При этом, по словам генерального директора НИОСТ Владимира Бушкова, которые приводит официальный портал Администрации Томской области, всего две компании в мире производят полимерный антипирен, причем используют запатентованную американскую технологию. Российские специалисты разработали собственную технологию создания продукта, ничем не уступающего зарубежным аналогам.

Теперь компания НИОСТ наладила собственное производство полимерного антипирена и уже во втором квартале текущего года отечественный продукт будет поставлен первым покупателям. Причем планируемая мощность нового производства в ближайшем будущем составит порядка 4,5 тыс. тонн в год.



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