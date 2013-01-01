Импортозамещающее производство белковых компонентов появится в Югре



На территории Югры будет открыто новое производство специальных белковых компонентов для изготовления сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев. Мощность нового производства достигнет 4,2 тыс. тонн основы сухих молочных продуктов, белковой продукции и лактозы и порядка 69 тыс. тонн молочной продукции.

Директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и генеральный директор ООО «Победа-1» Эльнара Ибрагимова подписали инвестиционное соглашение о создании в регионе нового производства. Речь идет о производстве белковых компонентов, которые предназначенных для изготовления сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев. Открытие нового производства послужит целям импортозамещения и закроет значительную часть российского рынка заменителей грудного молока.

Власти планируют организовать новое производство на базе законсервированного молочного завода в поселке Алябьево Советского района. Здание старого завода будет модернизировано, приведено в рабочее состояние и оборудовано всей необходимой техникой для начала производственного процесса. Общий объем вложенных в проект денежных средств составит 1,1 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию, производственная мощность завода достигнет порядка 4,2 тыс. тонн основы сухих молочных продуктов для питания детей, белковой продукции и лактозы и около 69 тыс. тонн молочной продукции. Планируется, что первая партия готовой продукции будет выпущена в 2022 году.

По словам Кирилла Зайцева, которые приводит пресс-служба Правительства Югры, власти окажут проекту поддержку, включая возмещение части затрат на модернизацию здания, закупку нового оборудования, организацию производства и субсидию на приобретаемое для переработки молочное сырье. Поддержка будет осуществляться в течение 3 лет до того момента, как производство выйдет на окупаемость.