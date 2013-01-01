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Новый битумный терминал будет построен в Орловской области

Апр 23
Орловская область Центральный федеральный округ
Новый битумный терминал будет построен в Орловской области


Терминал для приема, хранения и выдачи битума построят в Орловской области. Общий объем инвестиций, вложенных в проект, составит около 2 млрд рублей. Открытие терминала даст региону возможность трудоустроить 56 жителей.

Власти Орловской области, в лице заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова, заключили соглашение о строительстве в регионе нового битумного терминала с учредителем ООО «Ойл Энерджи групп» Кахи Жордания и генеральным директором ООО «Битполимер» Антоном Трудневым.

Согласно условиям заключенного контракта, новый битумный терминал, построенный в поселке городского типа Хотынец Орловской области, будет принимать, хранить и выдавать битумы. Общий объем средств, вложенных в реализацию проекта, составит порядка 2 млрд рублей. Строительство нового терминала даст жителям области 56 высокооплачиваемых рабочих мест. Планируется, что все необходимые работы для ввода в эксплуатацию битумного терминала завершатся в конце 2021 или начале 2022 года.

По данным, размещенным на официальном портале Правительства Орловской области, в рамках реализации проекта уже выбран и приобретен необходимый участок под строительство битумного терминала, также готов и проект строительства. Власти региона, со своей стороны, окажут организаторам проекта всестороннюю поддержку.



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