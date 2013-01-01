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ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии

Апр 30
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

В регионах России открылось несколько новых заводов и производственных линий, некоторые из которых являются абсолютно уникальными для нашей страны. При этом руководства предприятий уделяют особое внимание высокому уровню экологичности новый производств, внедряя современные технологии и системы очистки. Так, компания РУСАЛ установила на своем заводе собственную разработку - новую «сухую» газоочистную установку, улавливающую более 99% твердых частиц. А компания Северсталь ввела в эксплуатацию первую в России дуговую сталеплавильную печь. С ее помощью компания добьется производительности в 1,3 млн тонн стали в год, а также значительно снизит нагрузку на окружающую среду.

1. Первая в России дуговая сталеплавильная печь начала работать на заводе компании Северсталь в Вологодской области

2. Экологически чистое производство упаковочного картона, впервые в России открыто в Пермском крае

3. В Забайкальском крае открылся новый завод по производству спецтехники для отечественных предприятий

4. В Калининградской области начал работать новый завод по производству силикатного кирпича и пенополистирола

5. Уникальная отечественная система газоочистки установлена на Новокузнецком заводе в Кемеровской области

6. Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае

7. Автоматическая линия сушки и сортировки шпона открыта на заводе по производству фанеры в Мордовии

8. Две компании, расположенные в Мурманской области, стали резидентами Арктической зоны

9. Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области

10. В Новосибирской области введен в эксплуатацию тепличный комплекс по выращиванию овощей

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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