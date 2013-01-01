Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии



На заводе по производству фанеры «Плайтерра» в Мордовии открылась новая линия сушки и сортировки шпона. Внедрение новой производственной линии позволило заводу на 40% увеличить производительность и, благодаря новому современному оборудованию, до 5% снизить количество брака.

Завод по производству фанеры «Плайтерра», расположенный в Зубово-Полянском районе Мордовии, открыл новую линию сушки и сортировки шпона. На церемонии ввода линии в эксплуатацию присутствовал врио губернатора Республики Мордовия Артем Здунов, который, после проведения церемонии, совершил экскурсию по заводу. Новая линия стала второй очередью завода по производству фанеры. Затраты на ее открытие и оборудование составили более 2,2 млрд рублей, 999 млн из которых получены под 1% годовых из Фонд развития промышленности.

С открытием новой линии производственная мощность завода выросла на 40%, увеличившись с 115 до 160 тыс. кб. м продукции в год. А закупленное современное оборудование позволило сократить потребление сырья и добиться снижения доли брака до 5%. Открытие новой линии закроет потребности основных заказчиков завода - строительных компаний, мебельных фабрик и крупных торговых сетей, которые активно приобретают ламинированную фанеру, а также иностранных партнеров, ведь порядка 70% продукции завода идет на экспорт в более чем 70 стран мира.

Как сообщили на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия, компания планирует дальнейшее расширение производства. Так, в ближайших планах руководства наладить производство экологического биотоплива - пеллет, сырьем для которого будут служить отходы собственного производства. Такое решение позволит решить одну из острейших проблем деревообрабатывающей отрасли - утилизацию древесных отходов.