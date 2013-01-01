Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 АПР, 15:10 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 АПР, 15:10 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии

Апр 28
Республика Мордовия Приволжский федеральный округ
Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии


На заводе по производству фанеры «Плайтерра» в Мордовии открылась новая линия сушки и сортировки шпона. Внедрение новой производственной линии позволило заводу на 40% увеличить производительность и, благодаря новому современному оборудованию, до 5% снизить количество брака.

Завод по производству фанеры «Плайтерра», расположенный в Зубово-Полянском районе Мордовии, открыл новую линию сушки и сортировки шпона. На церемонии ввода линии в эксплуатацию присутствовал врио губернатора Республики Мордовия Артем Здунов, который, после проведения церемонии, совершил экскурсию по заводу. Новая линия стала второй очередью завода по производству фанеры. Затраты на ее открытие и оборудование составили более 2,2 млрд рублей, 999 млн из которых получены под 1% годовых из Фонд развития промышленности.

С открытием новой линии производственная мощность завода выросла на 40%, увеличившись с 115 до 160 тыс. кб. м продукции в год. А закупленное современное оборудование позволило сократить потребление сырья и добиться снижения доли брака до 5%. Открытие новой линии закроет потребности основных заказчиков завода - строительных компаний, мебельных фабрик и крупных торговых сетей, которые активно приобретают ламинированную фанеру, а также иностранных партнеров, ведь порядка 70% продукции завода идет на экспорт в более чем 70 стран мира.

Как сообщили на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия, компания планирует дальнейшее расширение производства. Так, в ближайших планах руководства наладить производство экологического биотоплива - пеллет, сырьем для которого будут служить отходы собственного производства. Такое решение позволит решить одну из острейших проблем деревообрабатывающей отрасли - утилизацию древесных отходов.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Мордовия:
28 Дек:
Приволжский федеральный округ:
22 Апр:
20 Апр:
20 Апр:
РОССИЯ:
28 Апр:
27 Апр:
27 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России

Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России
Экономика 1

Источники Bloomberg рассказали о начале третьей волны коронавируса в России

Источники Bloomberg рассказали о начале третьей волны коронавируса в России
Экономика

Гречка и другие крупы снова подорожают. Поставщики предупредили о росте цен до 15%

Гречка и другие крупы снова подорожают. Поставщики предупредили о росте цен до 15%
Экономика 1

Медведев призвал экономить на науке из-за «весьма сложной ситуации»

Медведев призвал экономить на науке из-за «весьма сложной ситуации»
Экономика 2

Узнай, страна!

Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии

Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии

Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области

Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

14:16 Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии
Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане
Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане
12:51 Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области
27 АПР, 22:02 Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области
27 АПР, 14:29 Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае
27 АПР, 12:06 Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области
26 АПР, 18:23 Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области
Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России
Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России
26 АПР, 17:42 В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола
24 АПР, 19:52 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства
23 АПР, 11:55 В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель
23 АПР, 09:40 Новый битумный терминал будет построен в Орловской области Новый битумный терминал будет построен в Орловской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter