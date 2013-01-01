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Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе

Апр 29
Кемеровская область Сибирский федеральный округ
Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе


В ходе реализации программы защиты окружающей среды, компания РУСАЛ установила на Новокузнецком алюминиевом заводе свою разработку - новую «сухую» газоочистную установку, которая в состоянии улавливать более 99% твердых частиц, попадающих в воздух в результате производственной деятельности завода.

Компания РУСАЛ продолжает реализовывать программу сохранения экологии. Так, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» новая «сухая» газоочистная установка установлена на Новокузнецком алюминиевом заводе компании в Кузбассе. Агрегат является собственной, инновационной разработкой инженеров РУСАЛа. С его помощью удается добиться максимальной очистки - установка улавливает более 99% твердых частиц.

Это не единственная система газоочистки, которую планируется установить на заводе. В текущем году по нацпроекту «Экология» руководство планирует провести модернизацию 97 электролизеров, стоимость которой составит порядка 900 млн рублей. А в 2022 и 2024 годах завод оборудуют еще четырьмя «сухими» газоочистными установками. При этом общая стоимость вложенных в модернизацию средств к 2024 году достигнет 5 млрд рублей.

По данным, размещенным на официальном портале Администрации Правительства Кузбасса, за прошедшие 10 лет заводу удалось добиться сокращения валовых выбросов в 2 раза, выбросы парниковых газов уменьшились более чем на 20%, а также завод больше не производит сброса промливневых стоков. По словам управляющего директора Новокузнецкого алюминиевого завода Вячеслава Маркова, в планах компании за счет продолжения модернизации на одну треть сократить объем валовых выбросов, в 2 раза уменьшить выбросы диоксида серы и добиться десятикратного сокращения выбросов гидрофторида.



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