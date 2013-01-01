В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола



Новый завод по производству силикатного кирпича и пенополистирола открылся в Калининградской области. Общая стоимость проекта достигла 235 млн рублей, это помогло создать на территории региона около 50 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда», на территории индустриального парка «Данор» в Гурьевском округе Калининградской области состоялась торжественная церемония открытия нового завода по производству силикатного кирпича и пенополистирола. Новое производство организовано компанией-резидентом парка «Техносервис». Известно, что на торжественном мероприятии присутствовали представители Правительства, Администраций области и района, а также областной Думы и бизнес-сообщества региона.

На новом заводе установлено современное высокотехнологичное оборудование. После того, как руководство завода выведет производство на проектную мощность, предприятие будет выпускать порядка 35 млн силикатных кирпичей в год. Причем реализовывать продукцию планируется не только в Калининградской области, завод также будет экспортировать товары в страны Европейского союза.

По данным пресс-службы Правительства Калининградской области, строительство нового завода, а также оборудование производства всей необходимой техникой для начала выпуска силикатного кирпича и пенополистирола, обошлась компании в 235 млн рублей, 30 млн рублей из которых получены на срок в 5 лет и всего под 1% через центр «Мой бизнес». Открытие нового производства дало работу почти 50 жителям области.