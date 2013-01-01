Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 МАЙ, 00:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 МАЙ, 00:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области

Апр 30
Новосибирская область Сибирский федеральный округ
Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области


В Новосибирской области открылся новый тепличный комбинат «Обской». Планируется, что комплекс будет выращивать порядка 7 тыс. тонн овощей в год, поставляя продукцию не только в розничные магазины Сибирского ФО, но и на Дальний Восток.

В Новосибирском районе Новосибирской области состоялась торжественная церемония открытия нового тепличного комбината «Обской». Комплекс будет выращивать различные сорта салата и огурцы. Причем руководство предприятия уверено, что мощностей нового производства будет достаточно для того, чтобы обеспечить свежими продуктами не только Сибирский федеральный округ, но и поставлять их покупателям Дальнего Востока. А себестоимость производимой продукции будет в 2 раза ниже, чем у конкурентов.

Строительство тепличного комбината «Обской» проходило в течение 2019-2021 гг. Комбинат занимает территорию в 6 га, 2 га из которых отведены под выращивание салатов, а на оставшихся 4 га сотрудники предприятия организовали выращивание огурцов. Планируется, что комбинат будет производить около 7 тыс. тонн овощей в год. Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса даст новые рабочие места 145 жителям региона.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которые приводит пресс-центр Правительства региона, открытие производства свежих овощей в непосредственной близости от потребителей, позволит значительно сократить расходы на их транспортировку, что обеспечит жителя региона более низкую стоимость поступающих на прилавки овощей. Это окажет положительное влияние на ситуацию на продовольственном рынке области и позволит людям приобретать свежую, натуральную продукцию по доступным ценам.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Новосибирская область:
22 Мар:
12 Фев:
14 Окт:
Сибирский федеральный округ:
30 Апр:
29 Апр:
27 Апр:
РОССИЯ:
30 Апр:
30 Апр:
29 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Рост цен «съедает» пенсии россиян с начала года

Рост цен «съедает» пенсии россиян с начала года
Экономика

Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице

Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице
Экономика 1

Экспорт бензина из России могут запретить на три месяца. Минэнерго подготовило постановление

Экспорт бензина из России могут запретить на три месяца. Минэнерго подготовило постановление
Экономика 1

Путин одобрил проект АЭС за 169 млрд рублей для компании миллиардера из Казахстана

Путин одобрил проект АЭС за 169 млрд рублей для компании миллиардера из Казахстана
Экономика 3

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии

Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области

Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

30 АПР, 18:41 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии
Рост цен «съедает» пенсии россиян с начала года
Рост цен «съедает» пенсии россиян с начала года
30 АПР, 17:28 Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области
30 АПР, 16:51 Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите
30 АПР, 14:15 Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда
29 АПР, 23:10 Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны
29 АПР, 20:27 Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе
Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице
Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице
29 АПР, 12:36 Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае
28 АПР, 14:16 Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии
28 АПР, 12:51 Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области
27 АПР, 22:02 Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter