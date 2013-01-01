Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области



В Новосибирской области открылся новый тепличный комбинат «Обской». Планируется, что комплекс будет выращивать порядка 7 тыс. тонн овощей в год, поставляя продукцию не только в розничные магазины Сибирского ФО, но и на Дальний Восток.

В Новосибирском районе Новосибирской области состоялась торжественная церемония открытия нового тепличного комбината «Обской». Комплекс будет выращивать различные сорта салата и огурцы. Причем руководство предприятия уверено, что мощностей нового производства будет достаточно для того, чтобы обеспечить свежими продуктами не только Сибирский федеральный округ, но и поставлять их покупателям Дальнего Востока. А себестоимость производимой продукции будет в 2 раза ниже, чем у конкурентов.

Строительство тепличного комбината «Обской» проходило в течение 2019-2021 гг. Комбинат занимает территорию в 6 га, 2 га из которых отведены под выращивание салатов, а на оставшихся 4 га сотрудники предприятия организовали выращивание огурцов. Планируется, что комбинат будет производить около 7 тыс. тонн овощей в год. Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса даст новые рабочие места 145 жителям региона.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которые приводит пресс-центр Правительства региона, открытие производства свежих овощей в непосредственной близости от потребителей, позволит значительно сократить расходы на их транспортировку, что обеспечит жителя региона более низкую стоимость поступающих на прилавки овощей. Это окажет положительное влияние на ситуацию на продовольственном рынке области и позволит людям приобретать свежую, натуральную продукцию по доступным ценам.