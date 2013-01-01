Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны



В Арктической зоне России зарегистрировались еще два резидента. Это мурманские компании, одна из которых будет заниматься производством мясо-молочной продукции, а вторая займется разработкой Печегубского железорудного месторождения. Компании уже подписали соответствующее соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

В Мурманской области появились еще два резидента Арктической зоны. Это предприятие «Олкон», которое займется разработкой Печегубского железорудного месторождения региона и ООО «Молочно-товарная ферма Казаки на Севере». По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которые приводит официальный сайт Правительства региона, с присоединением еще двух резидентов, их количество в Арктической зоне России достигло 34. Также губернатор напомнил, что резидентом особой зоны может стать любая компания или предприниматель, которые начнут реализацию на ее территории своего проекта, стоимостью не менее 1 млн рублей.

Акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» является градообразующим предприятием для города Оленегорска Мурманской области. Комбинат занимается производством железорудного сырья. Став резидентом Арктической зоны, компания начнет разработку Печегубского месторождения железной руды, что обеспечит комбинат сырьевой базой до 2038 года. Общий объем средств, которые руководство компании планирует вложить в проект, составляет порядка 5,7 млрд рублей.

Руководство ООО «Молочно-товарная ферма Казаки на Севере» собирается построить в Печенгском муниципальном округе Мурманской области ферму по производству мясо-молочной продукции. Предполагается, что после выхода фермы на производственную мощность, она будет производить 765 тонн молока и более 6 тонн мяса в год. При этом количество работников фермы составит 23 человека, а объем средств, вложенных в начало производства, достигнет 37,5 млн рублей.