Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае



Уникальное для России производство появилось в Пермском крае. Речь идет о новой производственной линии по выпуску мелованного упаковочного FBB-картона, которая обеспечит производителей экологически чистой упаковкой, помогая сохранить окружающую среду, а также даст региону порядка 500 новых рабочих мест.

ООО «Кама-Картон», которое входит в группу предприятий «КАМА», открыло уникальную для нашей страны производственную линию по выпуску мелованного упаковочного FBB-картона. В ходе рабочего визита, первую в России линию по производству данного вида продукции осмотрел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона высоко оценил появление нового уникального производства, отметив его экологичность и назвав производство природосберегающей упаковки вопросом экологической безопасности всей страны.

На новом производстве установлена современная, высокотехнологичная машина для изготовления мелованного картона и бумаги, древесно-подготовительное оборудование, открыты цеха беленой химико-термомеханической массы и переработки бумаги и картона. Причем новое оборудование позволяет выпускать различные виды упаковки, от бумажных стаканчиков до коробок для чая или шоколадных конфет. Планируется, что после выхода на проектную мощность, предприятие будет выпускать 220 т картона в год.

По информации, размещенной на официальном сайте Губернатора и Правительства Пермского края, открытие нового производства стало одним из самых масштабных региональных отраслевых проектов в постсоветском периоде. Общий объем инвестиций в реализацию проекта достиг 25 млрд рублей. Это дало региону более 500 новых рабочих мест. Как отметил губернатор края, с вводом в эксплуатацию нового производства будут увеличены налоговые поступления в местный бюджет, что позволит увеличить расходы на социальную сферу.