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Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области

Апр 27
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области


На территории Новгородской области появится еще один молочный комплекс. Новая ферма рассчитана на содержание до 400 голов молочного стада, что позволит вдвое увеличить поголовье КРС, а также серьезно улучшить результаты по надою молока.

ООО «Белгранкорм-Великий Новгород», которое входит в состав агропромышленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», построит на своей территории еще один молочный комплекс. Соглашение об этом заключили губернатор Андрей Никитин и председатель Совета директоров агрохолдинга Александр Орлов. Новая ферма будет располагаться в деревне Ракушино Крестецкого района.

Новая молочная ферма рассчитана на содержание до 400 голов КРС. Ее строительство позволит компании вдвое увеличить количество молочных коров и значительно поднять показатели надоя. Первая ферма, расположенная на территории компании, также рассчитана на содержание до 400 молочных коров. Молочный комплекс был введен в эксплуатацию в 2018 году и в настоящее время занимает второе место в регионе по надою молока.

Как сообщили в пресс-центре Правительства Новгородской области, губернатор Андрей Никитин отметил важный вклад компании в развитие АПК региона. ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» с 2009 года производит мясо птицы и инкубационные яйца. А два года назад компания создала первый в России цех по компостированию органических удобрений, на основе технологий Японии. Также компания принимает активное участие в реализации социальных проектов области, оказывает поддержку работникам и развивает сельские территории.



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