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Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае

Апр 27
Алтайский край Сибирский федеральный округ
Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае


Новая производственная линия по выпуску автоклавного газобетона начала работать в Алтайском крае. Мощность нового производства достигло 7 тыс. кб. м готовой продукции в месяц. Открытие нового производства дало региону возможность трудоустроить около 40 жителей и получить качественный продукт для строительства жилых домов и социальной инфраструктуры.

Современный цех автоклавного газобетона открыт на заводе «Стройберг» в Алтайском крае. Губернатор региона Виктор Томенко принял участие в торжественной церемонии открытия нового производства и совершил экскурсию по предприятию. Главе края показали производственную площадку и установленное новое, современное оборудование.

Завод «Стройберг» имеет общую площадь более 55 тыс. кв. м. В настоящее время на предприятии работают три цеха, в которых заняты 235 специалистов. Завод выпускает 52 вида продукции, включая силикатный кирпич, гиперпрессованный кирпич, щебень, известь. Новое производство достигло проектной мощности в 7 тыс. кб. м автоклавного газобетона в месяц, в цеху заняты порядка 40 новых работников, а общий объем средств, вложенных в организацию производства, составил около 300 млн рублей. Причем для изготовления продукции цех использует песок, добываемый на собственном карьере, а цемент приобретает у местных производителей. Завод поставляет свою продукцию местным покупателям, а также проводит переговоры о начале поставок в другие регионы Сибири и потребителям Казахстана.

По информации, размещенной на официальном сайте Алтайского края, открытие нового цеха имеет важное значение для развития региона. Губернатор отметил, что расширение производства принесло новые рабочие места для жителей края, оказало положительное влияние на улучшение качества жизни работников и всего предприятия, а также дало качественный продукт строительной отрасли для использования при возведении жилья и объектов социальной инфраструктуры.



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