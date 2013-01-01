ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и строили самолеты



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Прошедшая неделя стала знаменательной для открытия новых производств в разных сферах деятельности. Так, появилась новая ювелирная мастерская, в которой будут не только изготавливать изделия из драгоценных металлов, но и обучать новых мастеров, открылись цех по переработке кедрового ореха, газозаправочная станция и новый комплекс для разведения телят, а в Ненецком автономном округе начали разработку двух новых месторождений.

Пермские инженеры снова порадовали новой уникальной разработкой, создав первый отечественный видеосервер «Domination Высота». Тюменские же специалисты создали установку мирового уровня, предназначенную для проверки рабочих средств измерения при добыче нефти и газа.

Особо хочется отметить начало серийного производства отечественного топливозаправщика ИЛ-78М-90А, к которому приступил Ульяновский авиационный завод. Будут построены первые 10 военных самолетов по заказу Министерства обороны страны.

Пермские инженеры разработали уникальный видеосервер «Domination Высота» В Якутии производят ювелирные украшения и обучают профессии В Ульяновске приступили к серийному производству ИЛ-78М-90А Освоение Лаявожского и Ванейвисского месторождений началось в НАО Волжский трубный завод модернизирует производство и заботится об экологии Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму Цех по переработке кедрового ореха открыли в Иркутской области Новый газозаправочный комплекс начал работать в Липецкой области В Томской области построили новый дом для телят Тюменские специалисты создали уникальную установку для нефтедобычи

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