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Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму

Дек 24
Республика Крым Крымский федеральный округ
Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму


В условиях ограниченных водных ресурсов для Республики Крым одной из важнейших задач является обеспечение сельского хозяйства альтернативными источниками водоснабжения. Такими могут стать автоматизированные мелиоративные системы. Власти региона только в 2020 году выделили на мелиорацию 368 млн рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 3,6 тыс. га орошаемых земель.

Обеспечение доступной водой Крымского полуострова является приоритетной задачей как Правительства России, так и властей региона. И хотя в сельском хозяйстве проблема водного обеспечения стоит достаточно остро, властям удается изменить сложившуюся ситуацию финансируя поиск новых источников водоснабжения и орошения агрономических культур. Одним из решений стало строительство автоматизированных мелиоративных систем, которые помогают добиться регулярности и равномерности полива сельскохозяйственных культур, обеспечивают оперативное управление и снижают трудозатраты.

Только в 2020 году власти Крыма выделили 368 млн рублей на мелиорацию. Денежные средства получили 38 сельхозтоваропроизводителей. А два животноводческих предприятия уже смогли завершить строительство комплексов мелиоративных систем, которые орошают 744,5 га культур, предназначенных на корм скоту. Также в регионе отметили, что благодаря субсидиям на территории Крыма появляются инновационные технологии выращивания многолетних культур, что позволяет существенно экономить водные ресурсы полуострова.



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