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Новый газозаправочный комплекс начал работать в Липецкой области

Дек 25
Липецкая область Центральный федеральный округ
Новый газозаправочный комплекс начал работать в Липецкой области


В Липецкой области начал работу новый газозаправочный комплекс. Заправочная площадка оборудована двумя метановыми колонками отечественного производства и четырьмя рукавами для заправки как легковых, так и грузовых автомобилей. Комплекс находится недалеко от оживленной дороги и ОЭЗ «Липецк».

В рамках реализации государственной программы «Развитие энергетики» в Липецкой области введена в эксплуатацию первая газозаправочная станция. Новый комплекс построен в Казинке в непосредственной близости от ОЭЗ «Липецк» рядом с грязинской трассой, по которой движется большое количество автомобилей, на пересечении с Липецкой кольцевой автомобильной дорогой. Заправочная площадка состоит из двух метановых колонок российского производства и четырех рукавов для заправки как легковых, так и грузовых автомобилей.

Газозаправочный комплекс возведен на денежные средства, вложенные инвестором. При этом планируется строительство еще пяти заправок, так как все больше водителей переводят свои автомобили на экологически чистое топливо, поэтому необходимость в открытии газозаправочных станций для транспорта сильно возрастает.

По данным пресс-службы Липецкой области, на сегодняшний день переоборудовано более 600 автомобилей, которые теперь смогут использовать метан для заправки. Власти региона выделили на помощь автомобилистам 36,3 млн рублей, из которых 26 млн рублей это федеральные средства. А на 2021 год в бюджете области на эти цели предусмотрено выделение 26,577 млн рублей, в том числе 19,136 млн рублей из федерального бюджета.



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