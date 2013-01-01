Ювелирное мастерство. В Якутии производят ювелирные украшения и обучают профессии



Новая ювелирная компания в Якутии начала производство украшений, а также открыла набор учеников, для того, чтобы опытные мастера могли научить молодое поколение искусству создания ювелирных изделий. Компания-резидент ТОР «Якутия» планирует набирать людей из близлежащих областей и дает возможность трудоустроиться на собственном предприятии.

На территории опережающего развития «Якутия» появился новый резидент - компания «Аурифекс», планирующая заниматься изготовлением ювелирных украшений. Новое производство разместилось на базе ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм» в пригороде Якутска и собирается, помимо своего собственного высокотехнологичного оборудования, использовать и необходимую технику кластера.

При этом компания имеет серьезную заявку на расширение производства. Согласно новому проекту руководства, мастера-ювелиры компании будут не только изготовлять ювелирные украшения, но также набирать учеников, чтобы передать им наработанный опыт и обучить ювелирному мастерству. Причем компания собирается привлекать и опираться на талантливых молодых людей, проживающих в ближайших к производству городах и населенных пунктах. А после прохождения обучения, которое продлится от 1 до 3 месяцев, самые успешные из них получат возможность трудоустройства на предприятии.