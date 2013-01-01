Волжский трубный завод модернизирует производство и заботится об экологии
Волжский трубный завод Волгоградской области модернизировал производственную линию трубопрессового цеха №2, произведя самое масштабное за все время работы площадки техническое переоснащение. При этом руководство завода планирует проводить дальнейшую модернизацию оборудования и парка техники, а также уделяет внимание решению экологических вопросов.
Завод стремится к увеличению выпуска своей продукции. Модернизация производства направлена на повышение объемов выпуска труб, производимых методом горячего прессования, включая и изделия из тех марок стали, которые сложно подвергаются деформации. В планах руководства завода выйти на объемы выпуска до 55 тысяч тонн труб в год. При этом в рамках модернизации большое внимание уделяют и цифровизации производства. Так, на заводе появились цифровые системы, с помощью которых можно отслеживать работу узлов прокатных станков и осуществлять контроль за рабочим ресурсом, цифровизация помогает следить за качеством продукции, а на созданной электронной торговой площадке завод приступил к реализации произведенной продукции.
Одним из важных достижений завода является экологический проект «Зеленый щит». С его помощью производство сократило пылеобразование на рабочих площадках и снизила концентрацию взвешенных веществ на территории, непосредственно прилегающей к предприятию. За период с 2017 по 2019 году на реализацию экологических мероприятий завод потратил более 150 млн рублей, а в 2020 году в реализацию защищающих окружающую среду проектов вложено более 50 млн рублей.
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