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Волжский трубный завод модернизирует производство и заботится об экологии

Дек 23
Волгоградская область Южный федеральный округ
Волжский трубный завод модернизирует производство и заботится об экологии


Волжский трубный завод Волгоградской области модернизировал производственную линию трубопрессового цеха №2, произведя самое масштабное за все время работы площадки техническое переоснащение. При этом руководство завода планирует проводить дальнейшую модернизацию оборудования и парка техники, а также уделяет внимание решению экологических вопросов.

Расположенный в Волгоградской области Волжский трубный завод проводит один из крупнейших проектов модернизации предприятия. В рамках реализации инициативы планируется произвести замену производственного оборудования завода и обновить принадлежащую предприятию технику, а также решить ряд насущных экологических вопросов. На сегодняшний день произведена модернизация производственных линий трубопрессового цеха №2. Руководство завода уже вложило в проект порядка 1 млрд рублей, а общий объем инвестиций в модернизацию превысит 2 млрд рублей.

Завод стремится к увеличению выпуска своей продукции. Модернизация производства направлена на повышение объемов выпуска труб, производимых методом горячего прессования, включая и изделия из тех марок стали, которые сложно подвергаются деформации. В планах руководства завода выйти на объемы выпуска до 55 тысяч тонн труб в год. При этом в рамках модернизации большое внимание уделяют и цифровизации производства. Так, на заводе появились цифровые системы, с помощью которых можно отслеживать работу узлов прокатных станков и осуществлять контроль за рабочим ресурсом, цифровизация помогает следить за качеством продукции, а на созданной электронной торговой площадке завод приступил к реализации произведенной продукции.

Одним из важных достижений завода является экологический проект «Зеленый щит». С его помощью производство сократило пылеобразование на рабочих площадках и снизила концентрацию взвешенных веществ на территории, непосредственно прилегающей к предприятию. За период с 2017 по 2019 году на реализацию экологических мероприятий завод потратил более 150 млн рублей, а в 2020 году в реализацию защищающих окружающую среду проектов вложено более 50 млн рублей.



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