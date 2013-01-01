Первый контракт. В Ульяновске приступили к серийному производству ИЛ-78М-90А
Ульяновский авиационный завод выполнит первый контракт на серийное производство и поставку топливозаправщиков ИЛ-78М-90А. Заказ на десять машин поступил от Министерства обороны России и стороны уже подписали все необходимые для начала изготовления самолетов документы.
Ил-78М-90А представляет собой модификацию самолета топливозаправщика Ил-76МД-90А. Для того, чтобы оставить за машиной возможность использоваться в качестве военно-транспортного заправщика, необходимо было сохранить рампу и десантное оборудование, но добавить необходимую для заправки технику, включая дополнительные вместилища для топлива, расположенные внутри грузовой кабины и унифицированные подвесные агрегаты заправки (УПАЗ).
Новый самолет-заправщик оснащен отечественными двигателями нового поколения ПС-90А-76 в количестве четырех штук. Из новинок появилась стеклянная кабина, с помощью которой удалось значительно понизить существующую нагрузку на экипаж самолета, а также абсолютно новый пилотажно-навигационный комплекс. Находясь в полете Ил-78М-90А может осуществлять заправку сразу двух самолетов фронтовой авиации, а используя хвостовой агрегат топливо могут получать и другие машины, включая самолеты дальней и специальной авиации.
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