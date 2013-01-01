Цех по переработке кедрового ореха запустили в Иркутской области



В Заларинском районе Иркутской области начал работу новый цех по переработке кедрового ореха. Полная мощность новой линии составляет 450 т сырья, но в следующем году будет выпущено лишь 150 т кедрового ореха. В настоящее время продукция новой производственной линии будет включать очищенный орех, масло и муку, а в дальнейшем предприятие будет выпускать широкий ассортимент товаров из кедрового ореха, включая и кондитерские изделия.

Расположенное в Заларинском районе Иркутской области предприятие ООО «Дары Сибири» ввело в эксплуатацию новую производственную линию. Теперь компания будет заниматься переработкой кедрового ореха. Новое производство включает линию по переработке сырья, специальную камеру для сушки ореха, фотоэлектронный сепаратор, дробилку, выполняющую различные функции, а также необходимый для собственных нужд транспорт. Благодаря реализации проекта на производстве появилось 10 новых рабочих мест, а местные жители могут обеспечить себя работой по сбору дикоросов для предприятия.

Новая производственная линия может переработать порядка 450 т кедрового ореха в год, но в следующем году планируется выпустить всего 150 т сырья. Сейчас компания планирует организовать выпуск очищенного кедрового ореха, кедрового масла и муки из кедрового ореха, в последствии ассортимент выпускаемой продукции будет значительно расширен, предполагается даже изготовление кондитерских изделий из дикоросов. Денежные средства на реализацию проекта в размере 10 млн рублей получены компанией в виде регионального гранта в рамках программы развития материально-технической базы для заготовки или переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, действующей в Иркутской области.