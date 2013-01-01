Цех по переработке кедрового ореха запустили в Иркутской области
В Заларинском районе Иркутской области начал работу новый цех по переработке кедрового ореха. Полная мощность новой линии составляет 450 т сырья, но в следующем году будет выпущено лишь 150 т кедрового ореха. В настоящее время продукция новой производственной линии будет включать очищенный орех, масло и муку, а в дальнейшем предприятие будет выпускать широкий ассортимент товаров из кедрового ореха, включая и кондитерские изделия.
Новая производственная линия может переработать порядка 450 т кедрового ореха в год, но в следующем году планируется выпустить всего 150 т сырья. Сейчас компания планирует организовать выпуск очищенного кедрового ореха, кедрового масла и муки из кедрового ореха, в последствии ассортимент выпускаемой продукции будет значительно расширен, предполагается даже изготовление кондитерских изделий из дикоросов. Денежные средства на реализацию проекта в размере 10 млн рублей получены компанией в виде регионального гранта в рамках программы развития материально-технической базы для заготовки или переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, действующей в Иркутской области.
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