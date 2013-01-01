Новый дом для телят появился в Томской области
В селе Пудовка Кривошеинского района появился новый дом для телят. Комплекс для содержания молодняка включает два помещения - холодный двор и утепленный корпус для размещения телят. Новые помещения предназначены для разведения молодняка голштинской породы крупного рогатого скота начиная с трех дней и до достижения ими полутора лет.
Утепленный блок нового комплекса, в котором будут содержаться самые маленькие телята до достижения ими пятимесячного возраста, выполнен из клееного бруса и дополнительно утеплен специальными сэндвич-панелями. Клееный брус позволяет сохранить тепло внутри помещения и имеет такую же прочность, как и стальные конструкции. Животные в теплом помещении будут содержаться в отдельных «домиках» - индивидуальных модульных боксах GEA, а когда телята немного подрастут, их поместят в отдельные секции по 8-12 штук.
Помещение холодного двора сконструировано из металлических конструкций. В корпусе есть автоматическая система подачи воды и система освещения, сберегающего энергию. А в скором времени появится система видеонаблюдения, которая позволит осуществлять круглосуточный контроль за молодняком.
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