Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами
В Тюмени разработана новейшая установка, предназначенная для проверки рабочих средств измерения при добыче нефти и газа, но без необходимости останавливать извлечение углеводородов. Новый проект мирового уровня предназначен для нефтедобывающих компаний и позволит снизить затраты производств на добычу сырья.
Новая установка успешно прошла все необходимые испытания и тесты на одном из действующих месторождений Тюменской области. Уже изготовлен первый серийный образец эталона, а в ближайшее время новая техника начнет работать на добывающих промыслах.
В разработку и реализацию технологического проекта вложено более 136 млн рублей. При этом власти Тюменской области, которые оказывали всестороннюю поддержку новой разработке, вложили в продукт порядка 68 млн рублей, выделенных из средств регионального бюджета.
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