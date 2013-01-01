Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами



В Тюмени разработана новейшая установка, предназначенная для проверки рабочих средств измерения при добыче нефти и газа, но без необходимости останавливать извлечение углеводородов. Новый проект мирового уровня предназначен для нефтедобывающих компаний и позволит снизить затраты производств на добычу сырья.

АО «ГМС Нефтемаш» и ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» представили свою новую совместную разработку мирового уровня - мобильный эталон 2-го разряда, предназначенный специально для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции, который позволяет производить необходимые измерения без остановки добычи сырья. Новая отечественная технология заинтересует все нефтедобывающие компании, так как позволит значительно снизить затраты предприятий на извлечение из недр углеводородов и будет способствовать развитию программ импортозамещения.

Новая установка успешно прошла все необходимые испытания и тесты на одном из действующих месторождений Тюменской области. Уже изготовлен первый серийный образец эталона, а в ближайшее время новая техника начнет работать на добывающих промыслах.

В разработку и реализацию технологического проекта вложено более 136 млн рублей. При этом власти Тюменской области, которые оказывали всестороннюю поддержку новой разработке, вложили в продукт порядка 68 млн рублей, выделенных из средств регионального бюджета.