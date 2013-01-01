Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
25 ДЕК, 21:53 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

25 ДЕК, 21:53 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами

Дек 25
Тюменская область Уральский федеральный округ
Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами


В Тюмени разработана новейшая установка, предназначенная для проверки рабочих средств измерения при добыче нефти и газа, но без необходимости останавливать извлечение углеводородов. Новый проект мирового уровня предназначен для нефтедобывающих компаний и позволит снизить затраты производств на добычу сырья.

АО «ГМС Нефтемаш» и ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» представили свою новую совместную разработку мирового уровня - мобильный эталон 2-го разряда, предназначенный специально для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции, который позволяет производить необходимые измерения без остановки добычи сырья. Новая отечественная технология заинтересует все нефтедобывающие компании, так как позволит значительно снизить затраты предприятий на извлечение из недр углеводородов и будет способствовать развитию программ импортозамещения.

Новая установка успешно прошла все необходимые испытания и тесты на одном из действующих месторождений Тюменской области. Уже изготовлен первый серийный образец эталона, а в ближайшее время новая техника начнет работать на добывающих промыслах.

В разработку и реализацию технологического проекта вложено более 136 млн рублей. При этом власти Тюменской области, которые оказывали всестороннюю поддержку новой разработке, вложили в продукт порядка 68 млн рублей, выделенных из средств регионального бюджета.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тюменская область:
16 Дек:
29 Окт:
Уральский федеральный округ:
22 Дек:
25 Ноя:
11 Ноя:
РОССИЯ:
25 Дек:
25 Дек:
25 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Добыча нефти в России может никогда не восстановиться. Новак предупредил о риске

Добыча нефти в России может никогда не восстановиться. Новак предупредил о риске
Экономика 1

Набиуллина признала существенное подорожание оливье в 2020 году

Набиуллина признала существенное подорожание оливье в 2020 году
Экономика

Россияне установят рекорд по просроченным долгам в 2020 году

Россияне установят рекорд по просроченным долгам в 2020 году
Экономика

Россия обогнала Европу по росту цен на продукты в 2020 году

Россия обогнала Европу по росту цен на продукты в 2020 году
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами

Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами

Новый дом для телят появился в Томской области

Новый дом для телят появился в Томской области

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

19:11 Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:55 Новый дом для телят появился в Томской области Новый дом для телят появился в Томской области
16:05 Новый газозаправочный комплекс начал работать в Липецкой области Новый газозаправочный комплекс начал работать в Липецкой области
16:04 Holiday Inn Express Moscow – Khovrino - третий гостиничный актив ЦМТ Holiday Inn Express Moscow – Khovrino - третий гостиничный актив ЦМТ
24 ДЕК, 20:43 Цех по переработке кедрового ореха запустили в Иркутской области Цех по переработке кедрового ореха запустили в Иркутской области
24 ДЕК, 18:11 Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 ДЕК, 16:08 «253 жизни и одна судьба». Вторая очередь мемориала открылась в Новгородской области «253 жизни и одна судьба». Вторая очередь мемориала открылась в Новгородской области
23 ДЕК, 21:28 Волжский трубный завод модернизирует производство и заботится об экологии Волжский трубный завод модернизирует производство и заботится об экологии
23 ДЕК, 16:39 В Омской области начались испытания двигателя ТВ7-117СТ для Ил-114-300 В Омской области начались испытания двигателя ТВ7-117СТ для Ил-114-300
23 ДЕК, 15:53 Освоение Лаявожского и Ванейвисского месторождений началось в НАО Освоение Лаявожского и Ванейвисского месторождений началось в НАО
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter