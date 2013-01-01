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Освоение Лаявожского и Ванейвисского месторождений началось в НАО

Дек 23
Ненецкий автономный округ Северо-Западный федеральный округ
Освоение Лаявожского и Ванейвисского месторождений началось в НАО


В Ненецком автономном округе стартовал новый проект по освоению Лаявожского и Ванейвисского нефтегазоконденсатных месторождений. Разработкой участков будет заниматься совместное предприятие, созданное ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Согласно информации, поступившей от губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, в регионе началась реализация крупного проекта по добыче нефти и газа, который может стать значимым для НАО и принести серьезные поступления в региональный бюджет. Также предполагается, что проект позволит создать в регионе более 1200 высокооплачиваемых рабочих мест. А общий объем средств, вложенных в проект, достигнет 200 млрд рублей.

Речь идет о начале разработки Лаявожского и Ванейвисского нефтегазоконденсатных месторождений. Освоением займется новая компания, созданная ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ», которую зарегистрируют на территории округа. Губернатор особо отметил, что во время реализации проекта будут соблюдены все необходимые экологические требования, а также учтены интересы жителей региона.

Лаявожское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Архангельской области Ненецкого автономного округа в 80 км восточнее г. Нарьян-Map. Геологически относится Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Запасы углеводородов месторождения оцениваются по категориям С1+С2 в 9,8 млн т нефти и 140,1 млрд м3 газа. Ванейвисское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 47 км к северо-востоку от г. Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе. Геологически также относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Запасы месторождения по категориям С1+С2 составляют: 6,5 млн т. нефти и 85,4 млрд м3 газа.



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