Освоение Лаявожского и Ванейвисского месторождений началось в НАО
В Ненецком автономном округе стартовал новый проект по освоению Лаявожского и Ванейвисского нефтегазоконденсатных месторождений. Разработкой участков будет заниматься совместное предприятие, созданное ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ».
Речь идет о начале разработки Лаявожского и Ванейвисского нефтегазоконденсатных месторождений. Освоением займется новая компания, созданная ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ», которую зарегистрируют на территории округа. Губернатор особо отметил, что во время реализации проекта будут соблюдены все необходимые экологические требования, а также учтены интересы жителей региона.
Лаявожское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Архангельской области Ненецкого автономного округа в 80 км восточнее г. Нарьян-Map. Геологически относится Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Запасы углеводородов месторождения оцениваются по категориям С1+С2 в 9,8 млн т нефти и 140,1 млрд м3 газа. Ванейвисское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 47 км к северо-востоку от г. Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе. Геологически также относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Запасы месторождения по категориям С1+С2 составляют: 6,5 млн т. нефти и 85,4 млрд м3 газа.
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