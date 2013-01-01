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ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые месторождения и боролись с коронавирусом

Дек 6
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые месторождения и боролись с коронавирусом


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе российские регионы уделяли особое внимание добыче и переработке газа. Так, на Мурбайском лицензионном участке в Якутии было открыто крупное газоконденсатное месторождение, запасы которого только по предварительным оценкам составляют более 27 млрд м3 газа. А вот в Ненецком автономном округе приступили к строительству газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол, с общим объемом инвестиций порядка 200 млрд рублей.

Отдельно отметим усилия специалистов Пермской области по борьбе с коронавирусом. Их новая уникальная IT-разработка устанавливается на входе в помещение и проверяет температуру людей и наличие защитной маски на лице. Причем пропускная способность системы составляет всего 2 секунды на человека, что помогает избежать большого скопления людей на проходной.

  1. Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года
  2. Камчатская область на 80% закрыла собственные потребности в свинине
  3. Газохимический комплекс переработки природного газа будет построен в Ненецком автономном округе
  4. Уникальная IT-разработка пермских специалистов помогает бороться с коронавирусом
  5. Власти Оренбуржья увеличивают субсидии аграриям
  6. В Приморском крае спасают животных после сильного циклона
  7. В Якутии открыли перспективное газоконденсатное месторождение
  8. В Волгоградской области завершили строительство переливной платины в Волго-Ахтубинской пойме
  9. В Амурской области завершена реконструкция 28 км участка трассы А-360 «Лена»
  10. В Нижегородской области начали выращивать африканского мраморного сома

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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