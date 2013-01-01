ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые месторождения и боролись с коронавирусом
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе российские регионы уделяли особое внимание добыче и переработке газа. Так, на Мурбайском лицензионном участке в Якутии было открыто крупное газоконденсатное месторождение, запасы которого только по предварительным оценкам составляют более 27 млрд м3 газа. А вот в Ненецком автономном округе приступили к строительству газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол, с общим объемом инвестиций порядка 200 млрд рублей.
Отдельно отметим усилия специалистов Пермской области по борьбе с коронавирусом. Их новая уникальная IT-разработка устанавливается на входе в помещение и проверяет температуру людей и наличие защитной маски на лице. Причем пропускная способность системы составляет всего 2 секунды на человека, что помогает избежать большого скопления людей на проходной.
- Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года
- Камчатская область на 80% закрыла собственные потребности в свинине
- Газохимический комплекс переработки природного газа будет построен в Ненецком автономном округе
- Уникальная IT-разработка пермских специалистов помогает бороться с коронавирусом
- Власти Оренбуржья увеличивают субсидии аграриям
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- В Волгоградской области завершили строительство переливной платины в Волго-Ахтубинской пойме
- В Амурской области завершена реконструкция 28 км участка трассы А-360 «Лена»
- В Нижегородской области начали выращивать африканского мраморного сома
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