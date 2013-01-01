Власти Оренбуржья увеличивают субсидии аграриям
Правительство Оренбургской области приняло решение оказать материальную помощь аграриям. Речь идет об увеличении субсидий для расширения производства масличных культур и на элитное семеноводство. По мнению властей такое решение позволит увеличить площади посевов и объемы производства продукции из собственного сырья.
Субсидии от региона при работе с масличными культурами могут получить производители товаров сельскохозяйственного назначения, исключая граждан, которые ведут личное хозяйство, и представителей кредитных потребительских кооперативов; научные и профессиональные образовательные организации, осуществляющие работу с культурами в процессе научной, научно-технической и/или образовательной деятельности; организации и индивидуальные предприниматели.
А субсидии для посева элитных семян предоставлялись аграриям, которые засевали поля семенами, приобретенными в текущем финансовом году. Причем семена должны были быть включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 5-9 регионам допуска. Сельхозпроизводители полностью освоили все выделенные 145 млн рублей. Аграриями было приобретено более 17 тыс. тонн элитных семян. Из них 6,3 тыс. тонн составила яровая мягкая пшеница, было закуплено 3,5 тыс. тонн озимой пшеницы, ячменя закупили в количестве 2,3 тыс. тонн, приобретение яровой твердой пшеницы составило 1,5 тыс. тонн, а кукурузы – 0,4 тыс. тонн.
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