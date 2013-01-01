Газохимический комплекс переработки природного газа будет построен в НАО



Строительство газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол станет системообразующим для Ненецкого автономного округа. Проект, в который будет вложено 200 млрд рублей, привлечет значительный доход в бюджет региона и даст жителям округа новые, высокооплачиваемые рабочие места.

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный рассказал об открытии в регионе нового инвестиционного проекта - газохимического комплекса глубокой переработки метанола из природного газа, который будет возведен вблизи Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений и планирует использовать добытое на них сырье.

Общий объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта группой РУСХИМ, составит более 200 млрд рублей. В эту стоимость войдет разработка и оборудование всем необходимым месторождений, извлечение и обработка сырья, прокладка магистрального трубопровода, по которому газ будет поступать, и строительство завода по переработке добытого сырья в метанол.

По словам губернатора, новый проект будет иметь огромную значимость для региона. Его реализация обеспечит жителей хорошими рабочими местами, наполнит бюджет и позволит региону уйти от зависимости от цены на нефть. Проект будет отвечать всем необходимым экологическим требованиям и, главное, учитывать интересы оленеводческих хозяйств округа.

Кумжинское и Коровинское газокондесатные месторождения расположены в дельте реки Печора, к северо-востоку от Нарьян-Мара. Кумжинское месторождение относится к крупным, а его запасы оцениваются экспертами в 100 млрд м3 по категории А+В+С1. Количество конденсата — 3,9 млн т. Коровинское месторождение относится к средним. Его запасы оцениваются в 41,1 млрд м3 по категории А+В+С1, а конденсата - 1 млн т.