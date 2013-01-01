Новая переливная платина появилась в Волго-Ахтубинской пойме
Общий объем инвестиций в проект оставил 169 млн рублей, причем средства поступали как из федерального, так и из регионального бюджетов. Для того, чтобы не нарушить экологию местности, строители не стали сооружать перемычки на русло ерика Каширин, на котором расположена плотина. Также руководство проекта приняло решение вести работы без отвода воды ерика по искусственно созданному руслу.
Сама плотина, которая состоит из трубошпунта, железобетонных перекрытий и гидрозатворов, в длину составляет 83 метра и 6,5 метра в ширину. С помощью созданных на объекте перекрытий, власти смогут эффективно и оперативно повышать или понижать уровень воды, что даст им возможность аккумулировать водные ресурсы на ерике.
Строительство плотины обеспечило питание сети водотоков Каширинского водного тракта, увеличит уровень воды в колодцах и скважинах примерно 2,5 тыс. жителей местности, а также обеспечит прирост полезной емкости водохранилищ и водохозяйственных систем до 870 тыс. кубометров.
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