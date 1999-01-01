В Амурской области завершена реконструкция участка трассы А-360 «Лена»



Строители завершили работы на одном из участков трассы А-360 «Лена». Речь идет о дорожном участке с 63 по 93 км. Причем ремонтники были вынуждены спрямить трассу для того, чтобы создать более комфортные условия для автомобилистов.

Реконструкция федеральной автомобильной трассы А-360 «Лена» продолжается с 2011 года. Сейчас строители завершили все необходимые работы на участке трассы с 63 по 93 км Невер - Якутск, который проходит в районе перевала Ольдогой в Тындинском районе.

Согласно проекту реконструкции трассы было предусмотрено спрямление данного участка для того, чтобы обеспечить более комфортные условия вождения для проезжающих автомобилистов. Также ремонтники серьезно увеличили пропускную способность участка трассы, по которому теперь может проехать 4 тыс. автомобилей за одни сутки. Такого эффекта удалось добиться заменив покрытие переходного типа на асфальтобетонное покрытие. Во время работ строители возвели на объекте 10 мостов, общая длина которых составила порядка 537 пог. м, обустроили 30 водопропускных труб, выполнили большой объем земляных работ - более 5 млн. кубометров грунта.

За весь период работ на участке трассы от Невера до Тынды было отремонтировано более 108 километров дороги. Тем не менее ремонт трассы еще не завершен. В настоящее время ремонтники работают на двух участках: с 165 по 172 км и с 38 по 58 км, которые власти планируют ввести в эксплуатацию в 2021 и 2024 годах соответственно.