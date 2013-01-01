В Нижегородской области начали выращивать мраморного сома
Сельскохозяйственное предприятие Шатковского района Нижегородской области приступило к выращиванию африканского мраморного сома. Мясо данного вида рыб по консистенции и питательности можно отнести к рыбам осетровых пород, а так как мясо этого сома не имеет сильного рыбного вкуса, его можно использовать не только для приготовления диетических блюд, но и детского питания.
Мясо африканского клариевого сома не имеет сильно выраженного рыбного вкуса. Поэтому его можно использовать при приготовлении блюд для диетического стола, а также использовать в производстве детского питания. Причем специалисты, по консистенции и питательности мяса, относят африканского мраморного сома к таким видам рыб, как осетровые породы.
В следующем году предприятие планирует увеличить производство данного вида рыбы, увеличив показатели минимум вдвое от сегодняшнего выпуска продукции. При этом руководство компании рассматривает возможность создания на предприятии полного цикла производства мраморного сома и возведения специального цеха для выращивания мальков экзотических рыб, чтобы можно было приступить к выращиванию собственного рыбопосадочного материала.
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