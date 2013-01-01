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В Нижегородской области начали выращивать мраморного сома

Дек 4
Нижегородская область Приволжский федеральный округ
В Нижегородской области начали выращивать мраморного сома


Сельскохозяйственное предприятие Шатковского района Нижегородской области приступило к выращиванию африканского мраморного сома. Мясо данного вида рыб по консистенции и питательности можно отнести к рыбам осетровых пород, а так как мясо этого сома не имеет сильного рыбного вкуса, его можно использовать не только для приготовления диетических блюд, но и детского питания.

Нижегородское сельскохозяйственное предприятие ООО «СОЦИУМ-АГРО», расположенное в Шатковском районе, ранее выпускало молочную и мясную продукцию и занималось зерновыми культурами. Но начиная с этого года руководство компании приняло решение приступить к разведению африканского клариевого (мраморного) сома. Причем до конца текущего года предприятие планирует произвести порядка 2 т новой продукции. Потребители уже могут приобрести филе, котлеты, копченые изделия и пельмени из мраморного сома, произведенные ООО «СОЦИУМ-АГРО».

Мясо африканского клариевого сома не имеет сильно выраженного рыбного вкуса. Поэтому его можно использовать при приготовлении блюд для диетического стола, а также использовать в производстве детского питания. Причем специалисты, по консистенции и питательности мяса, относят африканского мраморного сома к таким видам рыб, как осетровые породы.

В следующем году предприятие планирует увеличить производство данного вида рыбы, увеличив показатели минимум вдвое от сегодняшнего выпуска продукции. При этом руководство компании рассматривает возможность создания на предприятии полного цикла производства мраморного сома и возведения специального цеха для выращивания мальков экзотических рыб, чтобы можно было приступить к выращиванию собственного рыбопосадочного материала.



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