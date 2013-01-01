Перспективное газоконденсатное месторождение открыто в Якутии



На Мурбайском лицензионном участке в Ленском районе республики Саха (Якутия) обнаружено новое газоконденсатное месторождение. Эксперты оценивают его как вполне перспективное. Предварительные оценки показали, что извлекаемые запасы газа месторождения составляют 27 млрд м3. Существует большая вероятность присоединения открытого месторождения к ареалу действия "Силы Сибири".

Во время проведения разведки Мурбайского лицензионного участка в Ленском районе республики Саха (Якутия), специалисты АО "РНГ" обнаружили новое газоконденсатное месторождение. Согласно оценкам специалистов, месторождение является очень перспективным, а предварительная оценка показала, что запасы газа, которые могут быть извлечены при разработке месторождения, составляют 27 млрд м3. Причем, на предприятии ожидают серьезного увеличения данных по запасам газа после того, как на участке будут произведены необходимые работы, включая и бурение еще трех разведывательных скважин.

Также в компании подтвердили, что в Роснедра уже направлены все необходимые документы с просьбой присвоить новому месторождению имя бывшего генерального директора АО «РНГ» Ивана Меньшикова. Ивана Михайловича не стало летом прошлого года, за огромный личный вклад в развитие региона ему были присвоены звания почетного нефтяника, отличника разведки недр и заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Эксперты полагают, что открытое месторождение может быть присоединено к ареалу действия магистрального газопровода "Сила Сибири". Это окажет серьезную поддержку в развитии АО "РНГ".