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В Приморском крае спасают животных после сильного циклона

Дек 2
Приморский край Дальневосточный федеральный округ
В Приморском крае спасают животных после сильного циклона


Недавний циклон, прошедший по территории Приморского края, нанес серьезный ущерб не только деревьям, но и существенно затруднил доступ копытных животных к естественному корму. Специалисты края провели необходимые работы по оборудованию специальных площадок для подкормки животных и приняли меры по предотвращению случаев незаконной охоты и браконьерства.

Специалисты управления по охране объектов животного мира и ООПТ министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края совместно с ответственными охотпользователями и Центром «Амурский тигр» провели необходимые мероприятия по устранению последствий сильного циклона на территории Приморского края. Так, из-за ледяных осадков и сильных снегопадов были повалены многие деревья, а земля покрылась ледяной коркой и сугробами до 50 см в высоту, что существенно затруднило доступ копытным животным к их естественному корму - желудю, кедровому и маньчжурскому орехам.

В такие периоды, по словам начальника управления охраны объектов животного мира и ООПТ Приморского края Алексея Сурового, увеличивается количество случаев браконьерства. Все вместе создает серьезную угрозу для популяции копытных животных в регионе, а также сказывается на популяции амурского тигра, для которого копытные являются предметом охоты.

Специально организованные оперативные группы еженедельно проводят порядка 50 природоохранных рейдов, охватывая всю территорию края. Причем за последнюю неделю инспекторы оперативных групп составили 33 протокола по нарушениям правил охоты, изъяли пять единиц огнестрельного оружия, а также туши четырех незаконно добытых объектов животного мира.

Также специалисты готовы к проведению подкормки животных, которая заключается в размещении на специально оборудованных подкормочных площадках сыпучих кормов, корнеплодов, силоса, сена и минеральных добавок. При этом эксперты подчеркивают, что подкормка животных производится строго после прекращения сезона охоты. Корма выкладываются исключительно по необходимости с учетом погодных условий на территории региона и количества естественного корма, к которому животные могут получить доступ.



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