Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80%



На Камчатке введен в эксплуатацию самый крупный в регионе комплекс по откорму и воспроизводству свиней - свинокомплекс "Лесной". Общая площадь комплекса занимает около 20 тыс. кв. м., он способен откармливать до 36 тыс. голов свиней в год, а его открытие позволило региону на 80% удовлетворить спрос жителей на продукцию свиноводства.

Свинокомплекс "Лесной" является предприятием полного цикла. Работники комплекса ухаживают за свиноматками и новорожденными поросятами, осуществляют доращивание и откорм молодняка, а также отправляют охлажденную свинину на продовольственный рынок региона. Общая площадь свинокомплекса составляет более 20 тыс. кв. м. На его площадке могут одновременно находиться порядка 36 тыс. голов свиней ежегодно.

Сам комплекс расположен в одном из самых экологически чистых мест края - на 64 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Предприятие отвечает всем российским санитарным и экологическим требованиям и стандартам, разработанным для сферы животноводства. А производимая комплексом продукция, причем речь идет не только о свежем мясе, но и о сырье для производства колбас и другой мясной продукции, является безопасной и доступной для потребителя.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов оценил значение открытия свинокомплекса "Лесной" для региона. По его словам, это не только новый виток развития животноводства края, но и очень хороший пример для фермеров, которые планируют развивать свое производство.

При этом отмечается, что открытие комплекса "Лесной" способствует реализации политики импортозамещения и обеспечивает продовольственную безопасность Камчатки, так как открытие нового комплекса, совместно с другими предприятиями региона, позволило закрыть более 80% потребности жителей края в продукции свиноводства.