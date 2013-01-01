Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
30 НОЯ, 18:13 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

30 НОЯ, 18:13 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80%

Ноя 30
Камчатский край Дальневосточный федеральный округ
Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80%


На Камчатке введен в эксплуатацию самый крупный в регионе комплекс по откорму и воспроизводству свиней - свинокомплекс "Лесной". Общая площадь комплекса занимает около 20 тыс. кв. м., он способен откармливать до 36 тыс. голов свиней в год, а его открытие позволило региону на 80% удовлетворить спрос жителей на продукцию свиноводства.

Свинокомплекс "Лесной" является предприятием полного цикла. Работники комплекса ухаживают за свиноматками и новорожденными поросятами, осуществляют доращивание и откорм молодняка, а также отправляют охлажденную свинину на продовольственный рынок региона. Общая площадь свинокомплекса составляет более 20 тыс. кв. м. На его площадке могут одновременно находиться порядка 36 тыс. голов свиней ежегодно.

Сам комплекс расположен в одном из самых экологически чистых мест края - на 64 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Предприятие отвечает всем российским санитарным и экологическим требованиям и стандартам, разработанным для сферы животноводства. А производимая комплексом продукция, причем речь идет не только о свежем мясе, но и о сырье для производства колбас и другой мясной продукции, является безопасной и доступной для потребителя.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов оценил значение открытия свинокомплекса "Лесной" для региона. По его словам, это не только новый виток развития животноводства края, но и очень хороший пример для фермеров, которые планируют развивать свое производство.

При этом отмечается, что открытие комплекса "Лесной" способствует реализации политики импортозамещения и обеспечивает продовольственную безопасность Камчатки, так как открытие нового комплекса, совместно с другими предприятиями региона, позволило закрыть более 80% потребности жителей края в продукции свиноводства.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Камчатский край:
13 Ноя:
5 Окт:
Дальневосточный федеральный округ:
27 Ноя:
26 Ноя:
23 Ноя:
РОССИЯ:
30 Ноя:
27 Ноя:
27 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Газпром» перестал платить зарплаты строителям «Силы Сибири»

«Газпром» перестал платить зарплаты строителям «Силы Сибири»
Экономика 1

Девальвация рубля ударила по «Газпрому». Компания заявила о рекордном убытке

Девальвация рубля ударила по «Газпрому». Компания заявила о рекордном убытке
Экономика

Украина стояла за санкциями США против «Северного потока-2»

Украина стояла за санкциями США против «Северного потока-2»
Экономика

Новый этап пенсионной реформы. Власти проверят доходы пенсионеров

Новый этап пенсионной реформы. Власти проверят доходы пенсионеров
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80%

Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80%

Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года

Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

17:44 Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80% Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80%
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:39 Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года
27 НОЯ, 14:34 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии
27 НОЯ, 13:56 Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии
27 НОЯ, 12:40 Власти Калининградской области начнут борьбу с безработицей Власти Калининградской области начнут борьбу с безработицей
27 НОЯ, 11:43 Сахалинские школьники получили современные центры образования Сахалинские школьники получили современные центры образования
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
27 НОЯ, 08:25 Уникальное для России производство трубопроводной арматуры наладили в Волгоградской области Уникальное для России производство трубопроводной арматуры наладили в Волгоградской области
27 НОЯ, 07:14 Компания Haval начала строить завод двигателей в Тульской области Компания Haval начала строить завод двигателей в Тульской области
26 НОЯ, 20:35 Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора
26 НОЯ, 20:17 Дарья Саламатова: мы научились эффективно работать в новых условиях Дарья Саламатова: мы научились эффективно работать в новых условиях
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter