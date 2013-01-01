Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80%
На Камчатке введен в эксплуатацию самый крупный в регионе комплекс по откорму и воспроизводству свиней - свинокомплекс "Лесной". Общая площадь комплекса занимает около 20 тыс. кв. м., он способен откармливать до 36 тыс. голов свиней в год, а его открытие позволило региону на 80% удовлетворить спрос жителей на продукцию свиноводства.
Сам комплекс расположен в одном из самых экологически чистых мест края - на 64 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Предприятие отвечает всем российским санитарным и экологическим требованиям и стандартам, разработанным для сферы животноводства. А производимая комплексом продукция, причем речь идет не только о свежем мясе, но и о сырье для производства колбас и другой мясной продукции, является безопасной и доступной для потребителя.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов оценил значение открытия свинокомплекса "Лесной" для региона. По его словам, это не только новый виток развития животноводства края, но и очень хороший пример для фермеров, которые планируют развивать свое производство.
При этом отмечается, что открытие комплекса "Лесной" способствует реализации политики импортозамещения и обеспечивает продовольственную безопасность Камчатки, так как открытие нового комплекса, совместно с другими предприятиями региона, позволило закрыть более 80% потребности жителей края в продукции свиноводства.
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