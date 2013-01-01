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ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия

Апр 10
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе регионы России приступили к освоению двух крупнейших месторождений страны. Так, в Мурманской области началась разработка самого крупного в Европе и одного из крупнейших в мире месторождений металлов платиновой группы "Федорова Тундра". Причем руды месторождения уникальны и не имеют прямых разрабатываемых аналогов ни в России ни за рубежом. А на Чукотке началось строительство горно-обогатительного комбината, который необходим для освоения Баимского медно-порфирового месторождения - самого северного и одно из крупнейших неосвоенных месторождений в мире.

1. В Мурманской области приступили к разработке крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов "Федорова Тундра"

2. Новый уникальный способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае

3. В Тульской области приступили к строительству завода автомобильных двигателей

4. На Чукотке началось строительство горно-обогатительного комбината для освоения Баимской рудной зоны

5. Уникальную методику диагностики онкологических заболеваний разработали красноярские ученые

6. Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области

7. В Волгоградской области завершены работы по модернизации Волжской ГЭС

8. Российско-индийская компания открывает новое производство ПЭТ-преформ в Ульяновской области

9. Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций

10. В Иркутской области приступили к тестированию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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