Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае
Одной из серьезных проблем в общей хирургии является спаечная болезнь, лечение которой представляет собой проведение профилактики во время операции. Теперь, российские ученые получили патент на способ получения нового уникального противоспаечного материала.
Спаечная болезнь - это патологические состояния, связанные с образованием спаек в брюшной полости при некоторых заболеваниях, а также при травматических повреждениях внутренних органов, которые могут возникать и при операционной травме. Причем спаечную болезнь лечат исключительно профилактическими методами во время операций, создавая специальный «барьер» на тканях брюшной полости. А сам противоспаечный материал получают при взаимодействии полимера со структурирующим агентом, включая гомогенизацию и сушку.
Как сообщили на официальном сайте Министерства экономического развития Алтайского края, способ получения противоспаечного материала, запатентованный российскими учеными, отличается особым, уникальным составом. Специалисты использовали натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы, аллантоина, либо гликолурила, а сушка может осуществляется при температуре от 15 до 25°C и занимает порядка 24 часов.
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