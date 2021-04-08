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Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае

Апр 5
Алтайский край Сибирский федеральный округ
Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае


Одной из серьезных проблем в общей хирургии является спаечная болезнь, лечение которой представляет собой проведение профилактики во время операции. Теперь, российские ученые получили патент на способ получения нового уникального противоспаечного материала.

Специалисты Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН) запатентовали новый способ получения уникального противоспаечного материала. Медицинский материал, получаемый на основе полимерных соединений, будет использоваться как средство профилактики спаечной болезни во время проведения операций.

Спаечная болезнь - это патологические состояния, связанные с образованием спаек в брюшной полости при некоторых заболеваниях, а также при травматических повреждениях внутренних органов, которые могут возникать и при операционной травме. Причем спаечную болезнь лечат исключительно профилактическими методами во время операций, создавая специальный «барьер» на тканях брюшной полости. А сам противоспаечный материал получают при взаимодействии полимера со структурирующим агентом, включая гомогенизацию и сушку.

Как сообщили на официальном сайте Министерства экономического развития Алтайского края, способ получения противоспаечного материала, запатентованный российскими учеными, отличается особым, уникальным составом. Специалисты использовали натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы, аллантоина, либо гликолурила, а сушка может осуществляется при температуре от 15 до 25°C и занимает порядка 24 часов.



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