Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области



Система АПК «Безопасный город» включает комплексную систему мониторинга, интегрированные ведомственные системы безопасности и Систему «112» муниципального образования. В Иркутской области введенная в эксплуатацию система объединила пять районов для проведения тестовой работы оборудования.

В Иркутской области начался эксперимент по тестированию системы АПК «Безопасный город». В эксперименте принимают участие пять муниципальных образований: Ангарский городской округ, город Братск, Братский, Киренский и Тайшетский районы. Система представляет собой объединение в единое информационной поле все оперативные службы, системы мониторинга, имеющиеся системы безопасности ведомств, а также Систему «112».

Реализация проекта по установлению в городах и районах области системы АПК «Безопасный город» началась в 2017 году. Процесс включал разработку специального программного обеспечения для новой системы, работы по проектированию, а также пуско-наладочную деятельность. Общий объем средств затраченных на внедрение проекта составляет порядка 1,2 млрд рублей.

По информации пресс-службы Администрации Иркутской области, размещенной на официальном портале региона, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал начало эксперимента. По его словам, внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» даст возможность оперативным службам более тщательно подготовиться к возникновению чрезвычайных ситуаций, быстрее реагировать на происшествия, а также координировать свою работу.