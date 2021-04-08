Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области
Производство строительных металлических конструкций запустили в Белгородской области. Общая мощность нового цеха составит 1560 т готовой продукции в год. Руководство компании вложило в открытие производства более 62 млн рублей.
Общая производительность нового цеха составит порядка 1560 тонн готовой продукции в год. Причем планируется выпускать до 9,6 тонн в год металлических косынок, а производство анкерных болтов достигнет более 6 тыс. тонн в год. Также на предприятии организуют специальные помещения для складирования и хранения инертных материалов. Объем инвестиций в основной капитал нового производства составил 62,16 млн рублей. В настоящее время в цеху будут работать 31 человек.
По данным пресс-службы администрации Губкинского городского округа, размещенным на официальном сайте Правительства и Губернатора Белгородской области, ТОСЭР «Губкин» привлекла 41 инвестора, которые планируют вложить более 7,3 млрд рублей в развитие территории, при этом создав 1497 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
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