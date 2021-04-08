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Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области

Апр 6
Белгородская область Центральный федеральный округ
Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области


Производство строительных металлических конструкций запустили в Белгородской области. Общая мощность нового цеха составит 1560 т готовой продукции в год. Руководство компании вложило в открытие производства более 62 млн рублей.

Компания «Цех металлоконструкций», расположенная в ТОСЭР «Губкин» микрорайона Лукъяновка Белгородской области, открыла новое производство. Речь идет о новом производстве строительных металлических конструкций. Открытие нового цеха позволит осуществить поставки отечественной продукции на строительные рынки страны, обеспечив производителей необходимыми металлическими конструкциями высокого качества.

Общая производительность нового цеха составит порядка 1560 тонн готовой продукции в год. Причем планируется выпускать до 9,6 тонн в год металлических косынок, а производство анкерных болтов достигнет более 6 тыс. тонн в год. Также на предприятии организуют специальные помещения для складирования и хранения инертных материалов. Объем инвестиций в основной капитал нового производства составил 62,16 млн рублей. В настоящее время в цеху будут работать 31 человек.

По данным пресс-службы администрации Губкинского городского округа, размещенным на официальном сайте Правительства и Губернатора Белгородской области, ТОСЭР «Губкин» привлекла 41 инвестора, которые планируют вложить более 7,3 млрд рублей в развитие территории, при этом создав 1497 новых высокооплачиваемых рабочих мест.



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