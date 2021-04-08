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Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области

Апр 5
Тульская область Центральный федеральный округ
Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области


Китайская компания HAVAL приступила к строительству нового завода по производству автомобильных двигателей полного цикла. Предполагается, что предприятие будет производить порядка 80 тыс. двигателей в год.

В индустриальном парке «Узловая» Тульской области началось строительство нового завода по производству автомобильных двигателей полного цикла. Завод принадлежит китайской компании HAVAL. Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что открытие предприятия по производству двигателей привлечет в область производителей компонентов для автомобилей. По его словам, компания HAVAL выступает основным резидентом «Узловой» и правительство области оказывает предприятию всю возможную помощь для реализации проекта.

Новый завод станет первым зарубежным предприятием Great Wall по производству автомобильных двигателей полного цикла. Общая площадь нового завода будет достигать порядка 10 тыс. кв. метров, а его мощность составит около 80 тыс. двигателей в год. Все необходимые работы руководство планирует завершить в 2022 году. Причем завод будет выпускать более 90% двигателей для автомобилей Haval в России. Новое производство позволит создать более 300 рабочих мест.

Как сообщили в пресс-центре Правительства Тульской области, президент корпорации HAVAL в России Чжан Цзюньсюе подчеркнул, что данная марка автомобилей приобретает все большую популярность в России, поэтому руководство планирует вывести на рынок новые модели автомобилей и удвоить объемы производства.



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