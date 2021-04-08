Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области
Китайская компания HAVAL приступила к строительству нового завода по производству автомобильных двигателей полного цикла. Предполагается, что предприятие будет производить порядка 80 тыс. двигателей в год.
Новый завод станет первым зарубежным предприятием Great Wall по производству автомобильных двигателей полного цикла. Общая площадь нового завода будет достигать порядка 10 тыс. кв. метров, а его мощность составит около 80 тыс. двигателей в год. Все необходимые работы руководство планирует завершить в 2022 году. Причем завод будет выпускать более 90% двигателей для автомобилей Haval в России. Новое производство позволит создать более 300 рабочих мест.
Как сообщили в пресс-центре Правительства Тульской области, президент корпорации HAVAL в России Чжан Цзюньсюе подчеркнул, что данная марка автомобилей приобретает все большую популярность в России, поэтому руководство планирует вывести на рынок новые модели автомобилей и удвоить объемы производства.
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