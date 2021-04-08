Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 АПР, 21:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

07 АПР, 21:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС

Апр 7
Волгоградская область Южный федеральный округ
В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС


В рамках модернизации объектов ТЭК в Волгоградской области провели модернизацию Волжской ГЭС. Рабочие заменили гидротурбину, гидрогенератор и другое оборудование на гидроагрегате, который в настоящее время уже введен в эксплуатацию.

В Волгоградской области продолжается реализация крупного проекта по переоборудованию, модернизации, а также открытию новых промышленных компаний, предприятий и объектов топливно-энергетического комплекса. На этот раз завершены работы по модернизации Волжской ГЭС, в рамках которых был вновь запущен гидроагрегат после заменены гидротурбины и гидрогенератора, а также другого необходимого для его работы оборудования.

Тем не менее согласно информации, поступившей от пресс-службы Волжской ГЭС, окончательная модернизация объекта планируется на 2026 год. Это позволит увеличить производственную мощность гидроэлектростанции до 2744,5 МВ. Во время переоборудования объекта будет не только заменена гидросиловая техника, рабочие произведут замену затворов водосливной плотины и сороудерживающих решеток, а также переоснастят вспомогательное оборудование.

В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области напомнили, что введенный в эксплуатацию гидроагрегат Волжской ГЭС является 22 объектом, на котором была заменена гидротурбина, и 16, где смонтирован новый гидрогенератор. При этом, по данным официального сайта Волгоградской области, в текущем году в регионе будут открыты 6 новых производств и модернизированы 16 участков ТЭК, а общий объем инвестиций в реализацию проекта в 2021 году достигнет более 40 млрд рублей.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Волгоградская область:
23 Дек:
27 Ноя:
Южный федеральный округ:
2 Апр:
18 Мар:
15 Мар:
РОССИЯ:
7 Апр:
6 Апр:
6 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россия потеряла миллиарды долларов в резервах из-за вложений в золото и юани

Россия потеряла миллиарды долларов в резервах из-за вложений в золото и юани
Экономика

Минфин захотел пустить пенсионные накопления россиян на мегапроекты

Минфин захотел пустить пенсионные накопления россиян на мегапроекты
Экономика 1

Россия заработала 30-40 млрд долларов на сделке с Саудовской Аравией

Россия заработала 30-40 млрд долларов на сделке с Саудовской Аравией
Экономика

Цены выросли на все. Инфляция в марте так и не замедлилась

Цены выросли на все. Инфляция в марте так и не замедлилась
Экономика 1

Узнай, страна!

В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС

В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

21:14 В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:11 Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области
06 АПР, 21:52 Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области
06 АПР, 20:12 Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области
05 АПР, 22:14 Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае
05 АПР, 19:20 Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
02 АПР, 23:13 ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК
02 АПР, 19:05 Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике
02 АПР, 17:35 В Тульской области началось производство элитных семян В Тульской области началось производство элитных семян
02 АПР, 15:38 Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter