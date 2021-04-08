В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС



В рамках модернизации объектов ТЭК в Волгоградской области провели модернизацию Волжской ГЭС. Рабочие заменили гидротурбину, гидрогенератор и другое оборудование на гидроагрегате, который в настоящее время уже введен в эксплуатацию.

В Волгоградской области продолжается реализация крупного проекта по переоборудованию, модернизации, а также открытию новых промышленных компаний, предприятий и объектов топливно-энергетического комплекса. На этот раз завершены работы по модернизации Волжской ГЭС, в рамках которых был вновь запущен гидроагрегат после заменены гидротурбины и гидрогенератора, а также другого необходимого для его работы оборудования.

Тем не менее согласно информации, поступившей от пресс-службы Волжской ГЭС, окончательная модернизация объекта планируется на 2026 год. Это позволит увеличить производственную мощность гидроэлектростанции до 2744,5 МВ. Во время переоборудования объекта будет не только заменена гидросиловая техника, рабочие произведут замену затворов водосливной плотины и сороудерживающих решеток, а также переоснастят вспомогательное оборудование.

В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области напомнили, что введенный в эксплуатацию гидроагрегат Волжской ГЭС является 22 объектом, на котором была заменена гидротурбина, и 16, где смонтирован новый гидрогенератор. При этом, по данным официального сайта Волгоградской области, в текущем году в регионе будут открыты 6 новых производств и модернизированы 16 участков ТЭК, а общий объем инвестиций в реализацию проекта в 2021 году достигнет более 40 млрд рублей.