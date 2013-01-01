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Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций

Апр 9
Краснодарский край Южный федеральный округ
Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций


В Краснодарском крае реализуется проект по восстановлению и развитию чаеводства. Начиная с 2016 года региону удалось добиться увеличения площадей чайных плантаций на 34 га. А в этом году чаеводы края получат более 7 млн рублей на развитие отрасли и создание конкурентного на мировых рынках продукта.

Согласно поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в регионе продолжается комплексная работа по развитию чаеводства. Причем власти и предприниматели заинтересованы не только в увеличении площадей чайных плантаций, но и в создании качественного отечественного продукта, который сможет конкурировать с иностранными аналогами на мировых рынках.

Программа восстановления чаеводства начала реализоваться в крае с 2016 года, а с 2017 года чаеводы Кубани стали получать субсидии от региона для развития отрасли. Ежегодно аграрии реконструируют чайные плантации, увеличивая объемы сбора чайного листа. И, к концу 2020 года, общая площадь чайных плантаций увеличилась на 34 га.

По информации пресс-службы Администрации Краснодарского края, размещенной на официальном сайте региона, в этом году власти планируют выделить на развитие чаеводства 7,2 млн рублей. Причем данные средства пойдут не только на реконструкцию чайных плантаций и покупку необходимого оборудования, но и на проведение научных разработок для создания качественного, конкурентного российского продукта.



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