Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске



Ученые из Красноярского края разработали уникальный метод по выявлению раковых опухолей. Методика российских специалистов не имеет аналогов в мире. С ее помощью медики смогут обнаруживать наличие опухоли у пациента на самой ранней стадии.

Специалисты красноярской компании «Аптамерлаб» разработали уникальный метод раннего обнаружения раковой опухоли у пациентов. Особая методика российских ученых не имеет аналогов в мире. Метод представляет собой обнаружение раковой опухоли путем введения в кровь пациента специальных искусственных антител - аптамеров. Именно они и позволяют обнаружить опухоль, причем на самой ранней стадии. Данные антитела прикрепляются к раковому образованию и подсвечивают его, а специалисты, при помощи излучения, видят не только наличие опухоли, но и ее границы, что имеет колоссальное значение при проведении операций.

При этом, антитела могут быть адаптированы к любым биофармацевтическим препаратам. Это позволит разработчикам предлагать свой продукт более широкому кругу заинтересованных организаций и облегчит внедрение новой разработки в медицинскую практику. По словам исполнительного директора компании Василия Мезько, руководство рассчитывает в этом вопросе на помощь федерального центра «Сколково», эксперты которого высоко оценили разработку красноярских ученых.

По данным пресс-центра Губернатора и Правительства Красноярского края, это не первое изобретение специалистов компании «Аптамерлаб». Существует специальный спрей, применяемый во время проведения операций по удалению раковой опухоли головного мозга. Причем красноярские медики провели уже 10 операций с применением данного спрея.