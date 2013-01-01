Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 АПР, 01:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

09 АПР, 01:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке

Апр 8
Чукотский автономный округ Дальневосточный федеральный округ
Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке


Новый горно-обогатительный комбинат будет построен на Чукотке. Предприятие займется освоением Баимской рудной зоны. Мощность комбината достигнет 70 млн тонн руды в год и 1,4 млн тонн в год медного концентрата, а на реализацию проекта затратят порядка 570 млрд рублей частных инвестиций.

Власти Чукотки приступают к реализации крупнейшего инвестиционного проекта в регионе. Речь идет о создании нового горно-обогатительного комбината для разработки Баимской рудной зоны. За то время, пока будет проходить реализация проекта, власти планируют привлечь порядка 570 млрд рублей частных инвестиций, добиться поступления в бюджет 1 трлн рублей и организовать более 3 тыс. вакансий для жителей региона. Данный проект сможет оказать влияние на экономический рост Чукотки, делая экономику региона самодостаточной.

По словам председателя Совета директоров ООО «ГДК Баимская» Олега Новачука, новый горно-обогатительный комбинат станет одним из самых технологически оснащенных во всем мире, а установленное на предприятии самое современное оборудование позволит минимизировать вред, наносимый экологии. Комбинат планируется ввести в эксплуатацию к 2027 году. Предприятие будет производить медный и молибденовый концентраты, содержащие, медь, золото и серебро в первом случае, и молибден – во втором. Его проектная мощность составит 70 млн тонн руды в год (1,4 млн тонн в год медного концентрата).

Согласно информации, размещенной на официальном портале Чукотского автономного округа, Баимское медно-порфировое месторождение - самое северное и одно из крупнейших неосвоенных месторождений в мире. Проект по его разработке позволит России занять одно из лидирующих мест на рынке стратегических металлов.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Чукотский автономный округ:
2 Фев:
Дальневосточный федеральный округ:
30 Мар:
23 Мар:
18 Мар:
РОССИЯ:
8 Апр:
8 Апр:
8 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Китай забирает вложения в Россию. Инвестиции в 2020 году сократились вдвое

Китай забирает вложения в Россию. Инвестиции в 2020 году сократились вдвое
Экономика 1

Кремль предрек «конец Украины» и пообещал защитить Донбасс

Кремль предрек «конец Украины» и пообещал защитить Донбасс
Политика

Кремлю не хватает мигрантов для «амбициозных проектов»

Кремлю не хватает мигрантов для «амбициозных проектов»
Политика

В «кубышке Кремля» скопилось 560 млрд рублей. До бюджета они не дошли

В «кубышке Кремля» скопилось 560 млрд рублей. До бюджета они не дошли
Экономика 1

Узнай, страна!

Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке

Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке

Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве

Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

08 АПР, 21:06 Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке
В РФ изменили порядок выплаты пособия по безработице
В РФ изменили порядок выплаты пособия по безработице
08 АПР, 19:37 Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве
08 АПР, 19:24 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области
08 АПР, 18:34 В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ
07 АПР, 21:14 В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС
07 АПР, 19:11 Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
06 АПР, 21:52 Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области
06 АПР, 20:12 Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области
05 АПР, 22:14 Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае
05 АПР, 19:20 Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter