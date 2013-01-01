Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке



Новый горно-обогатительный комбинат будет построен на Чукотке. Предприятие займется освоением Баимской рудной зоны. Мощность комбината достигнет 70 млн тонн руды в год и 1,4 млн тонн в год медного концентрата, а на реализацию проекта затратят порядка 570 млрд рублей частных инвестиций.

Власти Чукотки приступают к реализации крупнейшего инвестиционного проекта в регионе. Речь идет о создании нового горно-обогатительного комбината для разработки Баимской рудной зоны. За то время, пока будет проходить реализация проекта, власти планируют привлечь порядка 570 млрд рублей частных инвестиций, добиться поступления в бюджет 1 трлн рублей и организовать более 3 тыс. вакансий для жителей региона. Данный проект сможет оказать влияние на экономический рост Чукотки, делая экономику региона самодостаточной.

По словам председателя Совета директоров ООО «ГДК Баимская» Олега Новачука, новый горно-обогатительный комбинат станет одним из самых технологически оснащенных во всем мире, а установленное на предприятии самое современное оборудование позволит минимизировать вред, наносимый экологии. Комбинат планируется ввести в эксплуатацию к 2027 году. Предприятие будет производить медный и молибденовый концентраты, содержащие, медь, золото и серебро в первом случае, и молибден – во втором. Его проектная мощность составит 70 млн тонн руды в год (1,4 млн тонн в год медного концентрата).

Согласно информации, размещенной на официальном портале Чукотского автономного округа, Баимское медно-порфировое месторождение - самое северное и одно из крупнейших неосвоенных месторождений в мире. Проект по его разработке позволит России занять одно из лидирующих мест на рынке стратегических металлов.