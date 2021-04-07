В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ



Российско-индийская компания, расположенная в Ульяновской области, планирует открыть в регионе производство пластиковых преформ, которые представляют собой изделия, применяемые при изготовлении пластиковых бутылок для питьевой воды. Сейчас данный вид продукции ввозится из-за рубежа, что значительно увеличивает конечную стоимость тары.

На территории опережающего социально-экономического развития «Димитровград» в Ульяновской области будет открыто новое производство. Российско-индийская компания-резидент ТОСЭР «Солар Экспресс» планирует наладить в регионе производство пластиковых преформ - изделий, которые используются для изготовлении пластиковой тары для питьевой воды. Сейчас пластиковые преформы завозятся из-за рубежа. Открытие нового производства будет способствовать реализации программы импортозамещения в регионе.

Руководство компании «Солар Экспресс» рассчитывает выделить на открытие нового производства более 100 млн рублей. Планируется, что на новом предприятии будут задействованы порядка 20 специалистов. Свою продукцию компания собирается поставлять местным производителям пластиковых бутылок, для чего в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

Как сообщил руководитель компании Аравамутан Чакрапани, чьи слова приводит официальный портал Губернатора и Правительства Ульяновской области, тщательное изучение ульяновского рынка показало, что в области не существует подобного производства, но здесь работают производители соков, минеральной и газированной воды, а также различных газированных напитков, с которыми проходят переговоры о сотрудничестве.