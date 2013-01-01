ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На пике эпидемии коронавируса в России продолжали осуществляться масштабные проекты и долгосрочные контракты, в том числе – международные. В Приморье крупнейший российский судостроительный комплекс «Звезда» спустил на воду головное судно из первой серии «зеленых» танкеров, которыми заинтересовались зарубежные заказчики. В Амурской области сразу после отмены эпидемиологических ограничений запустят движение по новому автомобильному мосту через реку Амур в Китай – соответствующее разрешение получено! На Камчатском полуострове в сложных условиях в минимальные сроки построили и открыли противовирусный медцентр одновременно с еще семью такими же комплексами в разных регионах России.

По намеченным планам осуществлялись российские исследования Мирового океана. В разных регионах нашей страны энергетики многократно увеличили генерирующие мощности, сталевары – выплавку стали, нефтяники – добычу нефти. А владельцы «дальневосточных гектаров» теперь с комфортом могут добраться до своих земельных наделов по новым дорогам.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»