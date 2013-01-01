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ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?

Май 15
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На пике эпидемии коронавируса в России продолжали осуществляться масштабные проекты и долгосрочные контракты, в том числе – международные. В Приморье крупнейший российский судостроительный комплекс «Звезда» спустил на воду головное судно из первой серии «зеленых» танкеров, которыми заинтересовались зарубежные заказчики. В Амурской области сразу после отмены эпидемиологических ограничений запустят движение по новому автомобильному мосту через реку Амур в Китай – соответствующее разрешение получено! На Камчатском полуострове в сложных условиях в минимальные сроки построили и открыли противовирусный медцентр одновременно с еще семью такими же комплексами в разных регионах России.

По намеченным планам осуществлялись российские исследования Мирового океана. В разных регионах нашей страны энергетики многократно увеличили генерирующие мощности, сталевары – выплавку стали, нефтяники – добычу нефти. А владельцы «дальневосточных гектаров» теперь с комфортом могут добраться до своих земельных наделов по новым дорогам.

  1. В Приморском крае на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер
  2. Амурская область получила разрешение на эксплуатацию первого трансграничного автомоста в Китай
  3. На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID
  4. В Санкт-Петербурге построили беспилотный батискаф, установивший новый мировой рекорд в Марианской впадине
  5. В Липецкой области на НЛМК оборудовали уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей
  6. В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти
  7. В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам»
  8. В Краснодарском крае реконструировали узловой центр энергопитания, увеличив его мощность почти втрое
  9. В Смоленской области открыли новый автотехцентр на базе крупного транспортно-логистического комплекса
  10. Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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