В Петербурге построили беспилотный батискаф, установивший новый мировой рекорд в Марианской впадине
В Санкт-Петербурге в Крыловском государственном научном центре собран и прошел необходимые испытания новейший российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь». В честь 75-летия Великой Победы он впервые совершил сверхглубоководное погружение на дно Марианской впадины на рекордную глубину более 10 тысяч метров, преодолев около 4 км в районе Бездны Челленджера. В ходе трехчасового погружения произведены картографирование и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды.
Особенность «Витязя» в том, что он позволяет выполнить картирование Марианского желоба, то есть создать его трехмерную карту. На основе «Витязя» создается и обитаемый спускаемый аппарат.
Глубоководный аппарат «Витязь» является составной частью комплекса сверхглубоководного погружения, который способен работать на предельных глубинах. Комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства.
В состав комплекса «Витязь» входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.
Инновационный проект по созданию мобильного морского роботизированного комплекса, предназначенного для проведения научных исследований в любых районах Мирового океана, осуществлялся в Крыловском научном центре с сентября 2017 года.
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» – один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования. Основан в Санкт-Петербурге в 1894 году. С 1944 года носит имя академика СПбАН Алексея Николаевича Крылова.
Бездна Челленджера — самая глубокая точка в мире и на дне Марианской впадины в Тихом Океане. Ее глубина составляет около 11 км.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
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