На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID



В Петропавловске-Камчатском ввели в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр Миноброны. Строительство велось в сложных условиях с учетом особенностей полуострова. В новом корпусе на 30 палат установлено современное оборудование для диагностики и лечения, набран штат специально подготовленных медработников. Одновременно медцентры для лечения COVID открываются также в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Ростове-на-Дону и Хабаровске.

Строительство медицинского центра площадью 5400 кв. метров на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота велось в кратчайшие сроки круглосуточно с учётом сейсмической опасности региона. Фундамент сделан из монолитной железобетонной плиты, основа — металлический каркас из усиленных балок. Стройматериалы на Камчатку доставляли самолетами ВКС.

Специалисты для работы в новом медцентре прибыли в Петропавловск-Камчатский после обучения на специальных курсах в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Они уже приступили к исполнению обязанностей на штатных должностях. Персонал работает в костюмах первого типа, которые обеспечивают максимальный уровень защиты, обработка помещений производится бактерицидными рециркуляторами закрытого типа.

В центре установлено более 1300 единиц специального медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты, установка для экстропоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), видеобронхоскоп и другое оборудование, необходимое при лечении коронавируса.

в пятницу новые корпуса будут сданы в эксплуатацию в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. До этого были сданы

Это один из шестнадцати многофункциональных медицинских центров, построенных Минобороны в России с 20 апреля по поручению Президента РФ Владимира Путина для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Неделей раньше были открыты центры в Нижнем Новгороде, Одинцово, Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге. Медцентры Минобороны обеспечат 1,6 тысячи мест, воспользоваться которыми могут как военнослужащие, так и гражданские пациенты.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ