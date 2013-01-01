В Смоленской области открыт новый автотехцентр на базе крупного транспортно-логистического комплекса
Май 12
В деревне Каменка Смоленской области открыли новый сервисный центр по ремонту и обслуживанию грузовиков марки «MAN» на базе транспортно-логистического комплекса «Ред Стар», строительство которого ведется в рамках реализации крупного инвестпроекта. Суммарный объем инвестиций на данный момент составил 750 млн рублей, создано 150 новых рабочих мест. Проект направлен на расширение возможностей для предоставления качественных транспортно-экспедиционных услуг как на территории России, так и за рубежом.
Новый автотехцентр «MAN» оборудован современной техникой и разделен на несколько зон: ремонтную, моечную, а также зону для прохождения технического осмотра транспортных средств.
Работа сервисного центра полностью автоматизирована, основана на принципе безотходности производства и соблюдения требований экологического законодательства.
На сегодняшний день также завершено строительство автозаправочной станции, стоянки для грузового транспорта, складских помещений.
Смоленская область, Центральный федеральный округ
12 Май 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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