Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID



В Татарстане на предприятии КазхимНИИ (корпорации «Росхимзащита» ГК «Ростех») запустили серийное производство и начали поставлять в 13 регионов России новый тип противовирусных комбинезонов для медицинских работников, которые находятся в прямом контакте с больными COVID-19. Костюмы изготовлены из инновационной ткани, которая полностью непроницаема и обеспечивает гарантированную защиту от вирусов и бактерий.

Предприятие в Казани выпускает около 10 тыс. изолирующих комбинезонов в месяц и планирует выйти на производство 20 тыс. изделий, получивших регистрационное удостоверение Росздравнадзора. В настоящий момент комбинезон проходит тестирование на возможность десятикратного использования, что значительно сократило бы потребности медучреждений в новых костюмах.

Испытания показали, что комбинезон можно носить минимум в течение пяти смен длительностью до 6 часов, если дезинфицировать его после каждой эксплуатации. Стоимость костюма составляет немногим более 2 тыс. рублей.

Костюмы для медиков уже отгружены в Республику Татарстан, Северную Осетию, Санкт-Петербург, Архангельскую, Воронежскую, Ивановскую, Московскую, Орловскую, Свердловскую и Тульскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский и Красноярский края.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ