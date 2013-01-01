В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти



В Ленском районе Якутии АО «Газпромнефть-Заполярье» ввело в эксплуатацию первую многоствольную скважину (фишбон) на нефтяной оторочке Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Стартовый дебит скважины, от ствола которой отходят многочисленные ответвления, вдвое превысил показатели традиционных конструкций и составил около 400 тонн в сутки. Работы проводятся с соблюдением всех мер противоэпидемической защиты.

Фишбон, форма которого напоминает рыбий скелет, имеет основной ствол протяженностью 1,5 км и шесть боковых ответвлений длиной до 830 метров. Общая проходка скважины превысила 8,1 км, из которых 5,2 км — по продуктивному горизонту пласта. Такая конструкция позволила значительно увеличить охват залежи.

В этом году на Чаянде будет введено в эксплуатацию пять таких многоствольных конструкций. Всего до 2024 года на нефтяной оторочке Чаяндинского месторождения планируется пробурить 44 высокотехнологичные скважины типа «фишбон». В настоящее время на Чаянде эксплуатируется семь нефтедобывающих скважин.

Одно из крупнейших в Восточной Сибири Чаяндинское месторождение по величине запасов относится к числу уникальных, а залежи нефтяной оторочки — к категории трудноизвлекаемых. Запасы составляют 1,2 трлн кубометров газа и 61,6 млн тонн нефти.

На месторождении расположены 34 вахтовых поселка, где работают более 10 тыс. человек. За последнее время около 3,5 тыс. вахтовиков вывезены с Чаяндинского месторождения, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом. На данный момент приняты необходимые меры, чтобы остановить распространение инфекции. Оставшиеся сотрудники обеспечивают непрерывный производственный процесс с соблюдением всех мер безопасности.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ