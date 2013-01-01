В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти
В Ленском районе Якутии АО «Газпромнефть-Заполярье» ввело в эксплуатацию первую многоствольную скважину (фишбон) на нефтяной оторочке Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Стартовый дебит скважины, от ствола которой отходят многочисленные ответвления, вдвое превысил показатели традиционных конструкций и составил около 400 тонн в сутки. Работы проводятся с соблюдением всех мер противоэпидемической защиты.
В этом году на Чаянде будет введено в эксплуатацию пять таких многоствольных конструкций. Всего до 2024 года на нефтяной оторочке Чаяндинского месторождения планируется пробурить 44 высокотехнологичные скважины типа «фишбон». В настоящее время на Чаянде эксплуатируется семь нефтедобывающих скважин.
Одно из крупнейших в Восточной Сибири Чаяндинское месторождение по величине запасов относится к числу уникальных, а залежи нефтяной оторочки — к категории трудноизвлекаемых. Запасы составляют 1,2 трлн кубометров газа и 61,6 млн тонн нефти.
На месторождении расположены 34 вахтовых поселка, где работают более 10 тыс. человек. За последнее время около 3,5 тыс. вахтовиков вывезены с Чаяндинского месторождения, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом. На данный момент приняты необходимые меры, чтобы остановить распространение инфекции. Оставшиеся сотрудники обеспечивают непрерывный производственный процесс с соблюдением всех мер безопасности.
Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ
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