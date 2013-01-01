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В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей

Май 15
Москва Центральный федеральный округ
В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей

В Липецкой области на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) завершили монтаж технологического оборудования комплекса непрерывного литья заготовок — заключительного этапа программы развития доменного и сталеплавильного производства. Инвестиции в проект составили 12 млрд рублей. Новый агрегат позволит выпускать уникальный для России сортамент тяжелых слябов (заготовок для прокатки). Производительность повысилась на 80% — до 1,8 млн тонн стали в год. Первая продукция будет получена уже в июне.
Новый производственный комплекс занял место старой, полностью демонтированной, установки. Сейчас начались пусконаладочные работы на новой машине, которая будет производить слябы повышенной химической чистоты и структурной однородности весом до 70 тонн, толщиной до 400 мм и шириной до 2800 мм.

Заготовки будут перерабатываться в толстолистовой прокат, который необходим для изготовления труб большого диаметра, компонентов морских судов, нефтяных буровых платформ, ветроэнергетических установок и т.д.

Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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